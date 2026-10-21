15 ans sans changer de pneus en course : Mercedes F1 révèle sa prouesse dans les stands

Mercedes continue d’impressionner par son efficacité dans les stands cette saison, mais les performances de l’écurie allemande cachent une réalité surprenante. Lors du Grand Prix de Singapour, certains membres de son équipe de mécaniciens ont participé à leurs premiers véritables arrêts aux stands depuis quinze ans, après avoir été appelés en renfort pour remplacer des collègues indisponibles. Malgré ces changements de dernière minute et les conditions éprouvantes de la tournée asiatique, Mercedes a une nouvelle fois signé la meilleure performance dans la voie des stands. Une réussite que Bradley Lord considère comme particulièrement révélatrice du niveau opérationnel atteint par l’équipe.

Avec huit arrêts les plus rapides réalisés en 17 Grands Prix, selon le temps passé dans la voie des stands, Mercedes domine largement cet exercice en 2026. La formation de Brackley a ainsi réalisé la meilleure performance dans près de la moitié des courses disputées jusqu’ici, confirmant la qualité de son organisation et de ses procédures.

Cette régularité prend une dimension supplémentaire au regard des difficultés rencontrées par les équipes lors de la récente succession de trois Grands Prix en Azerbaïdjan, en Malaisie et à Singapour. Cette tournée constituait le premier des trois enchaînements de trois courses consécutives prévus pour conclure la saison 2026, qui compte 23 manches.

Les températures élevées, l’humidité et les déplacements incessants ont fortement sollicité le personnel, particulièrement les mécaniciens travaillant dans les garages et intervenant lors des arrêts aux stands. Malgré ces contraintes, Mercedes est parvenue à maintenir un niveau d’exécution particulièrement élevé.

Sur le plan sportif, cette série de trois courses a permis à Kimi Antonelli de renforcer son avance en tête du championnat du monde des pilotes. Le jeune Italien n’a pourtant remporté aucune des trois épreuves. Il a néanmoins porté son avantage sur son équipier George Russell, actuellement deuxième du classement, de 81 à 102 points.

Au championnat constructeurs, la situation impose davantage de vigilance à Mercedes. Ferrari a légèrement devancé l’écurie allemande au nombre de points inscrits lors de cette période, même si la Scuderia accuse toujours un retard de 134 points au classement général. Red Bull a également repris du terrain au cours des dernières manches.

Bradley Lord, directeur adjoint de Mercedes, insiste donc sur la nécessité de ne pas considérer les deux championnats comme déjà acquis.

"Évidemment, en tant qu’équipe, nous avons la situation du championnat des pilotes en tête, mais surtout, nous avons perdu du terrain face à Red Bull et Ferrari lors des dernières courses au championnat constructeurs," a-t-il expliqué dans le Nu Silver Arrows Radio Show, le podcast interne de Mercedes F1.

"Nous disposons d’une avance confortable, mais absolument rien n’est joué, et nous devons simplement nous concentrer sur le fait d’amener nos deux voitures à l’arrivée, aux meilleures positions possibles. Je sais que cela paraît tellement banal, mais c’est notre travail à chaque week-end de course."

Les conditions rencontrées à Bakou, Sepang et Marina Bay ont rendu cette succession de Grands Prix particulièrement exigeante pour les équipes. La chaleur et l’humidité ont compliqué le travail dans les garages, tandis que la fatigue accumulée et certaines blessures ont obligé Mercedes à modifier la composition de son équipe chargée des changements de pneus.

À Singapour, des membres du personnel qui n’avaient plus participé à un arrêt aux stands en conditions réelles de Grand Prix depuis quinze ans ont ainsi dû reprendre du service !

Une situation inhabituelle qui aurait pu affecter la rapidité et la précision des interventions. Mais Mercedes a malgré tout réussi à conserver son efficacité, signant pour la deuxième course consécutive l’arrêt le plus rapide.

"Je dirais également qu’il faut souligner le maintien de l’efficacité opérationnelle et de la fluidité que nous avons observées pendant cette série de trois courses, probablement les trois Grands Prix les plus exigeants en matière de conditions de travail dans le garage, de température, d’humidité et de tout le reste."

"À Singapour, même avec des changements dans l’équipe chargée des arrêts aux stands - nous avions des personnes qui n’avaient pas effectué de véritable arrêt en course depuis quinze ans et qui ont été appelées en remplacement à cause de blessures et d’autres problèmes de ce genre - nous avons été l’équipe la plus rapide dans la voie des stands et avons réalisé l’arrêt le plus rapide pour le deuxième week-end consécutif."

Alors que le championnat entre dans sa dernière ligne droite, Mercedes sait que la fatigue du personnel pourrait devenir un facteur de plus en plus important. Les déplacements lointains, les longues périodes passées loin du domicile et des familles ainsi que l’enchaînement des week-ends de course imposent une charge considérable aux membres des écuries.

Dans ce contexte, Lord estime que la capacité de Mercedes à maintenir une telle qualité d’exécution constitue un signal particulièrement encourageant.

"Cela montre simplement le niveau auquel l’équipe fonctionne sur le plan opérationnel, et c’est vraiment encourageant à constater alors que nous abordons la partie la plus difficile, la véritable période d’usure de la fin de saison, avec de longs déplacements loin de chez soi et de sa famille."

"Nous continuons simplement à fonctionner à un niveau incroyablement élevé. C’était une véritable source de fierté pour l’équipe dans le garage et pour les mécaniciens chargés des arrêts aux stands de réussir ces interventions avec autant de précision à chaque course, chaque fois que nous en avons la possibilité."