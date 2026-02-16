Keanu Reeves promet des coulisses ’très intenses’ dans le documentaire sur Cadillac F1

Alors que les essais de Bahreïn étaient ouverts aux médias la semaine dernière, on a pu voir une personne connue dans le paddock, mais qui n’appartenait ni à des médias, ni aux équipes de Formule 1. Dans le stand Cadillac F1, Keanu Reeves était en effet présent.

L’acteur de Speed, Matrix ou encore John Wick est en effet à pied d’oeuvre pour réaliser un documentaire sur l’équipe américaine et ses débuts. Le producteur avait aussi réalisé le documentaire sur Brawn GP sur Disney+, et il est donc en charge de montrer les coulisses de la création de l’équipe Cadillac en Formule 1.

"Je participe à un documentaire sur Cadillac F1. Il s’agit en quelque sorte de la création, du travail sur l’offre et de leur parcours jusqu’à la première course en mars. C’est incroyable et profond. C’est très intense vu de l’extérieur" a déclaré l’acteur.

"Je veux dire, si on regarde la voiture de course, la piste, rien que l’aspect technique, la constitution d’une équipe, ce qu’il faut pour avoir la voiture, tous les éléments, les changements de réglementation."

"Comme nous racontions les débuts de l’équipe avant même qu’elle n’entre en Formule 1, nous avons également abordé le contexte de la FIA, de la FOM et de ce monde en général."

Dan Towriss, PDG de l’équipe et de TWG Motorsports, s’était félicité de ce choix de producteur lors de l’annonce, et de pouvoir faire un documentaire sur une épopée comme celle de Cadillac en Formule 1.

"C’est une histoire d’ambition audacieuse et de détermination sans faille. Nous sommes honorés de travailler avec Keanu, dont la passion et la connaissance de la course automobile sont profondes" a déclaré Towriss.

"Nous sommes fiers de nous associer à GM pour cette incroyable histoire. Nous avons l’occasion d’accueillir une nouvelle génération de fans en Formule 1 et la créativité de Keanu est l’étincelle parfaite pour déclencher cette aventure."