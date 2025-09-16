Aston Martin F1 révèle la cause de la casse de suspension d’Alonso

Aston Martin F1 a confirmé ce jour la cause de la défaillance de la suspension de Fernando Alonso lors du Grand Prix d’Italie.

Parti huitième à Monza, le double champion du monde des pilotes de F1 occupait la septième place, devant Gabriel Bortoleto, et semblait bien parti pour décrocher une septième arrivée dans les points cette saison, toutes obtenus lors des huit dernières manches, après un début de saison poussif.

Cependant, après un contact avec le vibreur à la sortie de la chicane Ascari (virage 10), la suspension de son AMR25 a cédé.

"Défaillance de suspension. C’est incroyable," avait lancé le pilote de 44 ans, désespéré, à son équipe à la radio.

Aston Martin a expliqué qu’il ne s’agissait pas d’une défaillance soudaine de la suspension du pilote espagnol, bien qu’inattendue.

"L’équipe confirme que des graviers ont touché la voiture de Fernando lors du premier tour de course à plusieurs endroits sensibles, notamment sur une partie de sa suspension, ce qui l’a endommagée."

"L’équipe n’était pas au courant des dommages subis. Une faible charge continue a finalement provoqué la défaillance de la pièce."

Les graviers projetés ont probablement été ceux de la McLaren de Lando Norris, visibles depuis les caméras embarquées lors du premier tour.

Aston Martin F1 occupe toujours la sixième place du classement des constructeurs, à 24 points de Williams. Mais Racing Bulls frappe à la porte derrière à un point seulement (62 points contre 61). Sauber, avec 55 points et sur une bonne dynamique, est aussi menaçante pour l’équipe Aston Martin.