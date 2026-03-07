La cause de l’accident de Verstappen lors des qualifications du GP d’Australie révélée

La première séance de qualifications de la nouvelle ère réglementaire de la Formule 1 a offert un spectaculaire coup de théâtre pour Max Verstappen. Le quadruple champion du monde a vu sa tentative tourner court dès la Q1 du Grand Prix d’Australie, après une sortie de piste brutale sur le circuit de l’Albert Park à Melbourne.

Lors de son premier tour lancé, le pilote Red Bull Racing a été envoyé violemment dans le mur au virage 1, à l’extrémité de la ligne droite des stands. À l’entrée du rapide droite, l’arrière de sa monoplace s’est soudainement bloqué lors d’un rétrogradage, provoquant une perte de contrôle instantanée et une sortie de piste à haute vitesse.

Présent sur le muret des stands, le directeur d’équipe Laurent Mekies a décrit une scène "très brutale", tout en indiquant que l’écurie allait analyser en détail les causes de l’incident. Les premières observations ont montré que Verstappen était bien en phase de rétrogradage lorsque la voiture est partie violemment en tête-à-queue alors que le Néerlandais pensait que cela était arrivé avant.

À première vue, l’hypothèse la plus évidente aurait pu être un problème mécanique, comme une défaillance de boîte de vitesses ayant entraîné le blocage des roues arrière. Mais l’analyse a révélé une origine différente.

Le souci est en réalité lié au système de récupération d’énergie de l’unité de puissance, l’Energy Recovery System (ERS). Un dysfonctionnement logiciel est apparu lors de la lecture du régime moteur et des mouvements transmis à l’essieu arrière pendant la phase de rétrogradage.

Face à un nombre de tours moteur jugé anormal, le système s’est alors placé automatiquement en mode de sécurité. Cette procédure a déclenché l’intervention du frein moteur, provoquant immédiatement le blocage de l’essieu arrière.

Habituellement, le freinage sur les roues arrière est géré par le système brake-by-wire, qui module électroniquement la répartition du freinage. Dans ce cas précis, ce dispositif n’est cependant pas à l’origine de l’accident. Le problème provient bien des différents modes de gestion de l’ERS, qui ont verrouillé le système instantanément, laissant Verstappen sans possibilité de reprendre le contrôle de sa monoplace.

Cet incident illustre parfaitement le stade encore précoce du développement des technologies de récupération d’énergie intégrées aux groupes propulseurs actuels de Formule 1. Dans ce contexte, des problèmes de jeunesse peuvent encore survenir et avoir des conséquences immédiates en piste, au point d’éliminer un pilote dès les qualifications, comme ce fut le cas pour Verstappen à Melbourne.

Dans la perspective de la course, la prévision formulée par Frédéric Vasseur semble d’ailleurs particulièrement crédible. Le directeur de Scuderia Ferrari estime en effet que le Grand Prix dimanche pourrait s’avérer particulièrement chaotique, en raison de l’importance cruciale de la gestion de l’énergie, tant sur le plan stratégique que sur celui de la fiabilité.