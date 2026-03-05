L’Allemagne a décroché de la Formule 1, estime Schumacher

Alors que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient font planer une incertitude sur certaines manches du calendrier de Formule 1, l’idée d’un retour de courses en Europe est régulièrement évoquée. Mais pour Ralf Schumacher, l’Allemagne ne serait aujourd’hui tout simplement pas prête à accueillir à nouveau la discipline reine.

L’ancien pilote de F1 estime que le pays, autrefois l’un des bastions du sport automobile, a pris un retard considérable ces dernières années. Dans un entretien accordé à l’agence de presse allemande DPA, il affirme qu’un profond changement serait nécessaire avant d’envisager sérieusement un retour de la discipline.

"La politique, les fédérations, l’industrie, les sponsors et les médias doivent tous repartir de zéro," a-t-il déclaré.

Selon lui, les difficultés actuelles sont le résultat d’une accumulation de décisions problématiques au fil du temps.

"Malheureusement, beaucoup de choses ont mal tourné ces dernières années pour des raisons économiques et en partie idéologiques, ou également pour des questions de compétence."

L’analyse de Schumacher souligne le contraste avec l’époque où l’Allemagne occupait une place centrale en Formule 1, notamment à l’ère de Michael Schumacher et de Sebastian Vettel, lorsque plusieurs Grands Prix se disputaient régulièrement sur les circuits du Hockenheimring ou du Nürburgring.

Aujourd’hui, la situation est bien différente. L’Allemagne n’a plus accueilli de course depuis 2020, et ne compte plus qu’un seul représentant sur la grille actuelle : Nico Hülkenberg.

Pour Ralf Schumacher, la reconstruction doit impérativement commencer à la base.

"Les entreprises étroitement liées aux secteurs de l’automobile ou du sport automobile doivent unir leurs forces et soutenir les installations sportives afin que nous puissions à nouveau disposer de pistes de karting et redevenir ainsi plus attractifs au niveau international," a-t-il expliqué.

Au sein de la fédération allemande du sport automobile, le DMSB, le constat est également préoccupant. Gerd Ennser, l’un de ses responsables, reconnaît que la situation actuelle n’est pas satisfaisante.

"La situation du sport automobile, à la fois à la base et au niveau élite, n’est actuellement pas satisfaisante," a-t-il admis.

Selon lui, un éventuel retour de la Formule 1 nécessiterait avant tout un engagement politique plus fort.

"Il doit y avoir une prise de conscience politique de l’énorme attractivité nationale et internationale des grands événements sportifs."

L’objectif serait alors de rapprocher les différents acteurs concernés.

"Il faut," explique Ennser, "parvenir à réunir l’industrie et le monde politique afin de permettre ensemble le retour de la catégorie reine".

Le Hockenheimring reste prudent

Du côté du Hockenheimring, l’un des circuits historiques de la F1 en Allemagne, les infrastructures seraient toujours conformes aux exigences techniques de la discipline. Mais les responsables du tracé se montrent prudents quant à l’idée d’une organisation rapide d’un Grand Prix.

"La préparation d’un tel week-end de course, tant sur le plan technique qu’organisationnel, et surtout en ce qui concerne un marketing réussi, nécessite un délai considérable," a indiqué la direction du circuit, interrogée sur une éventuelle candidature à remplacer Bahreïn ou l’Arabie saoudite.

"Nous ne participons pas aux spéculations concernant d’éventuels changements dans le calendrier de la Formule 1 ou concernant un rôle potentiel en tant que circuit de remplacement."

Ils précisent enfin qu’il n’existe actuellement aucune initiative en ce sens.

Les officiels du circuit ont ainsi indiqué qu’il n’y avait pour le moment aucun projet visant à "nous positionner de manière proactive" comme solution de remplacement.