Comment Cadillac peut compter sur Bottas et Perez pour réduire la pression

Engagée dans sa toute première campagne de préparation en Formule 1, l’équipe Cadillac a connu des essais hivernaux globalement maîtrisés à Bahreïn, malgré un temps de roulage contraint. Son directeur, Graeme Lowdon, a expliqué que l’écurie s’était parfois sentie "sous pression" dans la gestion de son programme, tout en soulignant combien l’expérience de ses pilotes s’est révélée précieuse pour la soulager et accélérer le développement.

Sur les trois journées d’essais à Sakhir, Valtteri Bottas et Sergio Perez ont cumulé 315 tours au total, dans une séance globalement sans accroc pour la structure propulsée par Ferrari. Un roulage suffisant pour permettre à Cadillac de s’installer dans le peloton de milieu de grille, objectif prioritaire pour une équipe débutante.

Le choix de Bottas et Perez ne doit rien au hasard. À eux deux, les deux pilotes totalisent 527 départs en Grands Prix, 16 victoires, et ont contribué aux sept titres constructeurs remportés par Mercedes et Red Bull entre 2017 et 2023. Une expérience colossale que Lowdon considère comme un atout fondamental dans la phase de lancement du projet.

"Ce qui est génial, c’est que nous obtenons immédiatement des retours précis," explique Lowdon, interrogé sur l’importance de ses pilotes.

"Ces gars-là ont une énorme expérience, avec plusieurs équipes différentes, en travaillant avec de nombreux ingénieurs, sur des voitures, des unités de puissance et des châssis très variés."

"Même si la monoplace 2026 représente une rupture technique, la qualité du feedback reste déterminante. Lorsqu’un pilote vous fait un retour - en particulier sur le comportement de la voiture - nous ne perdons absolument pas de temps."

Pour le patron de Cadillac, cette capacité à aller droit à l’essentiel est cruciale dans un contexte où chaque minute compte.

"Nous recevons immédiatement des retours extrêmement précis, réfléchis et précieux. C’est fondamentalement ce que nous recherchions. Et en plus de ça, ils sont rapides."

Lowdon reconnaît toutefois que le programme n’a pas toujours pu se dérouler comme prévu.

"Nous avons eu quelques ajustements ici et là, où les plans de roulage ont dû être compressés. Avec les essais encadrés par la FIA, on n’a pas beaucoup de temps pour faire les choses, et nous n’avons pas encore effectué de véritables runs de performance."

"C’est donc exactement ce que l’on attend d’un pilote de Formule 1 : des retours ultra précis, combinés à une très grande vitesse, autant d’analyse que sur piste. Sur ce point-là, nous sommes vraiment très satisfaits de notre duo."