’Je ne conduis pas très bien’ : l’étonnant constat de Hamilton

Lewis Hamilton n’a pas ce qu’il veut de sa Ferrari SF-25, mais le septuple champion du monde de F1 est prêt à endosser une partie des responsabilités liées à ses difficultés en début de saison. Et notamment en admettant qu’il n’est pas au sommet de son art en matière de pilotage pour le moment au volant de la monoplace de Marenello.

"J’ai juste besoin d’un équilibre constant" a répondu Hamilton. "Quand la voiture tourne à basse vitesse, j’ai juste besoin d’une voiture plus stable, mais nous avions l’air en pleine forme tout au long du week-end."

"En essais, nous étions toujours dans le coup, mais nous n’avons pas été en mesure d’extraire tout ce qu’il y avait à extraire en qualifications, et ensuite la course est un peu plus difficile, donc c’est là que je voulais être plus fort."

"C’était un peu plus facile quand le temps était complètement sec, car nous avions plus d’adhérence, mais même là, vous avez vu que je suis sorti large et que ça a cassé, et j’ai failli partir en tête-à-queue au virage 11 (Becketts) à plusieurs reprises, donc il y a eu beaucoup d’erreurs."

"Je ne conduis pas très bien, mais je veux bien sûr continuer à m’améliorer. Les qualifications s’annonçaient meilleures et je pense que nous allons continuer à construire sur cette base. J’espère vraiment qu’il y aura des améliorations à l’avenir. Nous avons une pause de deux semaines maintenant, vous allez passer beaucoup de temps dans l’usine bientôt.’’

Le Britannique révèle toutefois que la Ferrari était très difficile à piloter sous la pluie ce dimanche à Silverstone : "La voiture était incroyablement difficile à conduire. Je pense qu’en fin de compte, j’ai beaucoup appris."

"C’est seulement la deuxième fois que je conduis sur le mouillé avec cette voiture et je ne peux même pas vous dire à quel point c’est difficile. Ce n’est pas une voiture qui aime ces conditions."

"La voiture a des pertes de contrôle soudaines. On n’a pas confiance. Le but ultime est d’essayer d’acquérir de la confiance dans la voiture et de devenir de plus en plus rapide au fil du temps. C’est comme construire un mur et le faire tomber."

"Si vous n’arrivez pas à développer cette confiance, vous n’allez nulle part. Vous êtes en quelque sorte dans un no man’s land. C’est ce que j’ai ressenti pendant la majeure partie de la course."

"Mais comme je l’ai dit, en ayant beaucoup de données à tirer de cette expérience, je pourrai m’asseoir avec les personnes qui conçoivent la voiture pour l’année prochaine parce qu’il y a des éléments de cette voiture qui ne peuvent pas être utilisés l’année prochaine."

Hamilton détaille également les domaines qu’il veut voir progresser chez Ferrari : "Probablement un équilibre cohérent, une voiture qui tourne à faible vitesse. Et tout simplement une voiture plus stable."

"Mais nous avions l’air en pleine forme tout au long du week-end. Nous n’avons pas été en mesure d’extraire tout ce qu’il y avait à extraire en qualifications, et la course a été un peu plus difficile. C’est donc là que je veux être plus fort."

Assurant qu’il n’aurait "pas pu" passer Nico Hülkenberg en fin de course, il regrette aussi une mauvaise stratégie : "Nous avons perdu du temps et beaucoup de places à cause de la stratégie. Je ne sais pas vraiment comment j’ai pu être quatrième et repartir huitième. Cela nous a rendu la vie très difficile. J’ai été coincé derrière trois voitures pendant un long moment."

"Puis je me suis arrêté tôt dans l’espoir d’un gros dégagement et c’était tellement délicat. Cette voiture n’aime pas du tout ces conditions. Une grosse perte de contrôle et je suis sorti large dans le troisième virage, ce qui m’a fait perdre beaucoup de temps. Il y a eu beaucoup d’erreurs. Ce n’était pas une bonne journée."