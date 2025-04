Hamilton se cherche-t-il des ’excuses’ pour ses difficultés ?

L’ancien ingénieur de course de Michael Schumacher chez Ferrari pense que Lewis Hamilton trouve des "excuses" à sa difficulté à s’adapter à sa nouvelle équipe. Le septuple champion du monde reconnaît ouvertement qu’il doit s’améliorer, mais il a également fait des déclarations techniques spécifiques sur l’acclimatation, notamment sur les matériaux de freinage auxquels il doit s’adapter.

"Je ne crois pas certaines choses" a déclaré Luca Baldisseri à Formula Critica, qui a été l’ingénieur de course de Schumacher au début des années 2000, puis ingénieur de piste en chef. "Ce qu’il a dit à propos du frein moteur est une excuse."

"Hamilton a vu que la voiture est ce qu’elle est et que son coéquipier est capable de la pousser à la limite plus que lui, et à ce moment-là, il est inévitable qu’il soit pointé du doigt. Il s’est donc justifié en disant ’je ne peux pas m’adapter à cette gestion du freinage’."

Baldisseri, qui n’est plus chez Ferrari, pense que l’écurie de Maranello doit également assumer une partie de la responsabilité : "Lorsqu’un pilote du calibre de Hamilton change d’équipe, il est évident que la nouvelle équipe essaie de comprendre ce que le pilote avait à sa disposition dans l’équipe précédente."

"Lorsque Michael est arrivé chez nous en 1996, nous lui avons demandé quel était son style de conduite et quelle était sa conception de la voiture. Dans le cas de Hamilton, je ne sais pas si cela a été fait, mais ça ne semble pas être le cas. Si un pilote dit à la quatrième course qu’il ne peut pas s’adapter à une voiture, vous devez inévitablement vous demander ce qu’ils ont fait."

Baldisseri, 62 ans, pense que l’un des problèmes est la relation entre Hamilton et son nouvel ingénieur de course, Riccardo Adami : "Il n’y a pas encore de symbiose entre eux, et c’est un gros fardeau pour Adami, car ce ne sera pas facile. Toto Wolff a récemment déclaré que la communication entre Kimi Antonelli et ’Bono’ était à des années-lumière de celle entre Hamilton et ’Bono’ lui-même."

"Hamilton parle par monosyllabes, alors que Kimi est comme une rivière en pleine crue, dans le sens où il parle de ses sentiments, du comportement de la voiture et exprime ce dont il a besoin, ce qui permet à l’ingénieur de piste d’avoir une vision beaucoup plus claire de ce qui se passe."

"Avec un pilote qui communique par monosyllabes et qui s’appelle Lewis Hamilton, j’imagine que l’Adami a du mal à le comprendre. Sur la radio de l’équipe, on a souvent l’impression qu’ils ne se comprennent pas - l’un dit une chose et l’autre en comprend une autre."

Charles Leclerc, quant à lui, admet que Ferrari doit améliorer son jeu : "Je ne pense pas trop au championnat en ce moment. Il est certain que plus les courses passent, moins nous pouvons nous permettre de perdre des points. Nous avons déjà laissé filer beaucoup de choses en début d’année. Il faut vraiment réagir, même si on a déjà commencé à le faire."