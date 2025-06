Hadjar joue la controverse : il a adoré voir Verstappen perdre face à Hamilton au Brésil en 2021

Bien que pilote de la famille Red Bull, Isack Hadjar a révélé que son moment préféré de l’histoire de la Formule 1 était la défaite de Max Verstappen face à Lewis Hamilton lors du Grand Prix à São Paulo en 2021, un événement qu’il reconnaît comme « controversé ».

Le Grand Prix du Brésil à Interlagos en 2021 est l’une des courses les plus célèbres de l’histoire récente de la discipline, Hamilton s’étant remis de la dernière place du sprint F1 après avoir été disqualifié en qualifications.

Le septuple champion du monde avait signé la pole position, mais avait été disqualifié de la séance en raison d’une infraction technique sur son aileron arrière. Il s’est donc élancé du sprint de São Paulo depuis la dernière place, avant de remonter pour terminer la course de 100 km en cinquième position.

Une pénalité supplémentaire de cinq places sur la grille pour un nouveau moteur l’a relégué à la 10e place sur la grille du Grand Prix. Contre toute attente, il a remporté une victoire mémorable.

Hadjar, fervent supporter d’Hamilton, est un grand fan de ce Grand Prix du Brésil, où Verstappen a terminé deuxième.

"Je vais être tellement sujet à la controverse maintenant, et j’adore ça," a déclaré Hadjar en riant lorsqu’on lui a demandé quel était son moment préféré en F1. "Brésil 2021. Oui, je suis un grand fan de Lewis, oui. C’était énorme."

On voit souvent Hadjar discuter avec Hamilton dans le paddock, un pilote qu’il admire, et le rythme de course du Britannique impressionne le Franco-Algérien.

Quand on lui a demandé ce qui l’impressionnait chez Hamilton, Hadjar a expliqué : "Je pense que Lewis, si on regarde jusqu’à l’année dernière, le dimanche, pour moi, tout est une question de rythme de course."

"Comment il peut partir du fond de grille et finir par affronter George [Russell], et se battre avec lui alors qu’il part 18e, alors que George part devant."

"Il avait aussi cet avantage en termes de rythme de course sur ses coéquipiers lorsqu’il était avec Valtteri, grâce à sa façon de dépasser. Et lorsqu’il était dans le peloton, il adoptait toujours une approche différente, des trajectoires différentes, évitant l’air sale."

"Et s’il y avait un train de DRS, et que tout le monde avait six dixièmes d’écart, il aurait trois dixièmes d’avance sur la voiture qui le précédait. Sa façon de faire la course le dimanche est formidable."