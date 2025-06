’Il y a 2500 superstars dans l’équipe’ : Wolff refuse des pilotes ’égoïstes’

Toto Wolff pense que la principale qualité des pilotes de Formule 1 est leur capacité à s’adapter à leur équipe et à être de grands leaders. Le directeur de Mercedes F1 loue aussi la manière dont de jeunes pilotes s’adaptent à un environnement très brutal pour leur jeune âge.

"On ne peut pas demander à un pilote de Formule 1 d’être un lion dans la voiture et un chiot à l’extérieur" explique Wolff. "Ces types sont des petits enfants de six ans traumatisés, parce qu’on les a mis dans un kart alors qu’ils n’étaient encore que des bambins. C’est effrayant.

"On vous dit ’conduisez vite’. Ces karts vont à 100 kilomètres à l’heure, il pleut, il y a des accidents et vous ne pouvez compter que sur vous-même. Vous découvrez que vous êtes seul dans ce kart et que vous devez juste survivre, et seuls les meilleurs y parviennent."

"Beaucoup de jeunes finissent par abandonner par peur, par pression ou par manque de talent. Si vous réussissez en Formule 1, vous savez que vous ne pouvez compter que sur vous-même."

"Il faut être égoïste. Vous devez battre votre coéquipier. C’est donc un ingrédient clé. Mais voici la mise en garde : je pense que les meilleurs ont aussi une intelligence sociale, une intelligence émotionnelle. Ils savent comment manœuvrer dans un paddock."

"Ils sont axés sur leur carrière et motivés, mais ils ne sont pas égoïstes, car ils comprennent que, pour réussir en Formule 1, il faut être bien entouré. Qu’il s’agisse de l’équipe ou de la direction, il faut envisager les choses dans une perspective à long terme. L’optimisation à court terme ne fera pas de vous le pilote le plus performant."

L’Autrichien pense que de grands champions ont déjà raté des carrières à cause de cela : "Nous l’avons vu dans le passé, des gens ont raté de grandes carrières parce qu’ils agissaient de manière arrogante ou égoïste, optimisant chaque opportunité au lieu de jouer pour leur équipe."

"Lewis Hamilton est un formidable joueur d’équipe, et il a été le plus performant de tous les temps. Michael Schumacher a été capable d’assembler l’équipe autour de lui et a connu un énorme succès."

"C’est ce que l’on observe chez les meilleurs. Le talent, l’ambition, mais aussi la conscience que tout ne tourne pas autour de soi. Il y a d’autres personnes qui participent à votre succès."

Pour éviter que des egos trop importants prennent le dessus sur l’objectif commun de l’équipe, Wolff révèle qu’il n’a jamais fait de différence entre les pilotes et les autres employés, une tactique qu’il a dû déployer quand il engageait Lewis Hamilton et Nico Rosberg (photo en haut).

"Depuis le premier jour de mon arrivée en Formule 1, je n’ai fait aucune différence entre les deux pilotes et le reste de l’entreprise. Je leur ai dit qu’il y avait 2500 superstars dans cette équipe, qu’ils travaillent dans l’atelier d’usinage, au nettoyage, en aérodynamique ou au volant de la voiture, je ne vais pas les traiter différemment des autres."

"Si vous êtes égoïste et que vous mettez en péril notre réussite commune, ou si vous portez atteinte à notre marque, je serai impitoyable. Vous n’avez rien à faire dans cette équipe."

"Cette philosophie a fonctionné parce que nos pilotes l’ont compris, qu’ils la respectent, qu’ils tiennent à ce que tout le monde participe au succès et qu’ils se rendent compte que, par exemple, lorsqu’ils se percutent, certains ne peuvent pas payer leur hypothèque parce qu’ils n’ont pas gagné leur bonus."