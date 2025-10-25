Grand Prix du Mexique de F1 : les EL3 en direct à Mexico

Après deux premières séances disputées ce vendredi sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez, c’est l’heure des EL3, dernier test avant la qualification du Grand Prix du mexique, prévue ce soir à 23h, heure française.

Après une première journée qui a vu Charles Leclerc dominer la première séance et Max Verstappen signer le meilleur temps de la deuxième, il sera intéressant de voir si les écarts entre les quatre équipes de pointe continuent d’être serrés.

Sur un tour, Verstappen a vite semblé à l’aise, tout comme Leclerc, mais les McLaren se sont montrées plus rapides, même si Oscar Piastri n’était que 12e sur un tour. L’enjeu pour lui sera donc de se qualifier plus haut sur la grille pour pouvoir profiter de son bon rythme en course.

Mais c’est bien le rythme de qualification qui va être peaufiné durant ces EL3, les pilotes profitant des dernières minutes de roulage pour trouver la limite de leur monoplace en vue de la qualification.

19h10 : A noter que pour la qualification, Carlos Sainz aura cinq places de pénalité, et qu’il aura donc tout intérêt à peaufiner au maximum son rythme sur un tour.

19h14 : Les rumeurs font état d’une équipe, voire deux, qui auraient dépassé les limites du plafond budgétaire l’an dernier. Aston Martin a déjà reconnu une infraction administrative, qui ne donnera aucune pénalité, mais des dépassements plus importants pourraient avoir été commis.

19h19 : La météo est toujours au beau fixe à Mexico ce samedi avec 23 degrés dans l’air et 43 degrés sur l’asphalte. Aucun risque de pluie n’est à prévoir.

19h30 : La séance est officiellement lancée !

19h31 : Certains pilotes se préparent, mais personne ne se précipite en piste.

19h33 : Lance Stroll puis Fernando Alonso ont pris la piste.

19h34 : Verstappen est également sur le circuit.

19h37 : Verstappen signe le premier chrono de la séance en pneus mediums, un 1’18"914. Ils sont désormais cinq en piste, avec Lewis Hamilton et les pilotes Alpine.

19h42 : Verstappen fait mieux en 1’18"051. Il a sept dixièmes d’avance sur Leclerc et Hamilton, séparés par un millième de seconde.

19h44 : Carlos Sainz prend la tête de la séance en pneus tendres avec un 1’18"028. Les pilotes McLaren sortent tout juste en piste.

19h45 : Avec des gommes mediums, Yuki Tsunoda se place troisième à quatre dixièmes de Verstappen. Gabriel Bortoleto est sixième.

19h46 : En pneus tendres,Liam Lawson se place quatrième.

19h48 : Alonso se place quatrième en mediums, juste devant Isack Hadkar en tendres.

19h49 : Leclerc rate son troisième secteur mais prend tout de même la troisième position. Norris s’est raté dans son tour rapide et va repartir à l’assaut du chrono, comme Piastri.

19h50 : Piastri ne fait pas mieux que 12e, alors que Norris se place troisième à 0"037 de Sainz, et à 0"014 de Verstappen.

19h53 : Lawson prend la quatrième place en pneus tendres.

19h55 : Norris prend le meilleur temps en 1’18"015. Piastri ne fait pas mieux que septième à 0"451 de son équipier. Hadjar a pris le cinquième chrono.

19h58 : Leclerc prend la troisième place à 0"060.

19h59 : Alex Albon prend la cinquième place en pneus tendres, et Piastri n’améliore pas avec ses mediums.

20h00 : La mi-séance est atteinte.

20h01 : Tsunoda remonte au sixième rang. Verstappen est en piste mais n’a pas encore amélioré. Andrea Kimi Antonelli s’est raté dans son tour rapide.

20h04 : Hadjar grimpe en sixième place avec ses pneus tendres.

20h06 : Russell se place deuxième à égalité avec Sainz, mais lui est en pneus mediums.

20h07 : Six pilotes se tiennent en 0"065, et Antonelli allait prendre le meilleur temps, mais il s’est raté.

20h08 : Russell s’empare du meilleur temps en 1’17"892.