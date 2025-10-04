Grand Prix de Singapour de F1 : les EL3 en direct à Marina Bay

C’est l’heure de la dernière séance d’essais libres du Grand Prix de Singapour de F1 sur le circuit de Marina Bay, et c’est la dernière occasion pour les pilotes et les équipes de préparer la qualification, mais aussi la course pour demain.

Mais cette séance ne peut pas être une préparation parfaite puisqu’il fait encore jour à Singapour, alors que les deux moments les plus cruciaux du week-end se déroulent quant à eux de nuit.

McLaren va essayer de confirmer les progrès effectués en EL2, d’autant que la fin de séance chaotique laissait penser que d’autres pilotes pouvaient aller chercher le chrono d’Oscar Piastri, qui avait devancé Isack Hadjar.

11h15 : La pluie semble moins menacer la Cité-Etat qu’elle ne le faisait hier, et ces EL3 se dérouleront sur une piste sèche. Néanmoins, elle pourrait encore être une menace pour la suite de la journée ou pour demain.

11h18 : Red Bull est une des deux seules équipes à avoir une nouveauté, et Paul Monaghan, ingénieur en chef, explique pourquoi le team a un aileron avant évolué ici : "Nous avons constaté avec l’avant-dernière itération qu’il y avait encore matière à amélioration. Lorsque les simulations ont promis des temps au tour plus rapides, nous avons construit l’aileron. Notre département de production dispose juste du temps nécessaire avant que nous commencions à travailler sur la voiture de 2026."

11h22 : Après l’annonce de la séparation entre McLaren et son jeune pilote Alex Dunne, il semble se confirmer que l’Irlandais va prendre la direction de la filière Red Bull.

11h30 : C’est parti pour les EL3 !

11h34 : Oliver Bearman signe un chrono de 1’33"986, c’est la première référence du jour.

11h35 : Yuki Tsunoda fait mieux en 1’33"743, et Liam Lawson est encore plus rapide en 1’33"628. Tous les pilotes sont pour l’instant en pneus mediums.

11h36 : Les McLaren sont en piste, et Lando Norris signe un 1’32"379. Oscar Piastri en termine à son tour et se place deuxième à 0"175 de son équipier, plus d’une seconde devant Lawson.

11h37 : Isack Hadjar prend le troisième chrono à une demi-seconde du leader.

11h39 : Tsunoda se place troisième devant Oliver Bearman. Nico Hülkenberg s’intercale en sixième place entre les Racing Bulls.

11h40 : Carlos Sainz s’empare du meilleur chrono en 1’31"960 avec des pneus tendres.

11h41 : Alex Albon prend la deuxième position, lui aussi en pneus tendres. Les pilotes Williams sont les seuls à avoir opté pour ce composé. Charles Leclerc ne prend que le neuvième chrono.