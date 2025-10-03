Grand Prix de Singapour de F1 : les EL2 en direct à Marina Bay

Après des EL1 disputés de jour, c’est l’heure de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de Singapour de F1, sur un tracé de Marina Bay désormais plongé dans la nuit. Cependant, les 4,940 kilomètres du circuit sont baignés de lumière artificielle.

Fernando Alonso a signé le meilleur chrono de la première séance, et c’était la surprise du jour, même si l’on s’attend à voir le pilote Aston Martin reculer dans la hiérarchie au fil du week-end. Les Ferrari, les McLaren et Max Verstappen étaient dans le bon rythme.

Malgré quelques petites erreurs, aucun incident n’a été à noter dans la première séance libre du week-end, mais le circuit de Marina Bay reste l’un des plus piégeux de la saison, que ce soit par la proximité des murs, les bosses sur l’asphalte ou certains freinages très piégeux.

14h45 : La pluie semble s’être éloignée pour la journée, mais on peut s’attendre à une forte humidité et des températures atteignant 27 degrés, ce qui rend les conditions difficiles.

14h51 : Williams a confirmé que l’ensemble de la partie arrière de la FW47 d’Alex Albon a été changée après l’incendie lié à un problème de freins qui a empêché le Thaïlandais de rouler en EL1. Il prendra part à la séance, comme l’a expliqué James Vowles, son directeur : "Il s’agit essentiellement d’un changement de l’arrière. Cela prend juste du temps à évaluer. Mais c’est beaucoup plus facile maintenant, nous avons des trains arrière, des boîtes de vitesses et des suspensions pré-assemblés. Il est donc beaucoup plus facile de remplacer l’ensemble. Je préférerais ne manquer aucune séance, les EL2 sera beaucoup plus importante, mais c’est aussi un circuit urbain où il faut se mettre en condition, donc il sera au pied du mur."

14h56 : Helmut Marko, le consultant motorsport de Red Bull en charge des pilotes, a confirmé qu’Alex Dunne, qui a quitté le giron de McLaren, est sur la liste des possibles recrues de son junior team : "Nous sommes en discussions, maintenant qu’il est libre. Il est très agressif, rapide et maîtrise bien sa voiture. Il commet également beaucoup d’erreurs pour le moment. Mais il ressemble beaucoup à un pilote Red Bull."

15h00 : C’est parti pour la séance !

15h06 : Tous les pilotes sont en piste, et tous sont en pneus mediums.

15h08 : Andrea Kimi Antonelli signe la première référence en 1’32"883, de peu devant Lando Norris et Max Verstappen.

15h09 : George Russell était dans son premier tour rapide mais s’est loupé.

15h10 : Oscar Piastri puis Norris se portent devant la Mercedes, ce dernier signant un net meilleur temps en 1’32"226. Carlos Sainz prend le troisième temps, tandis qu’Antonelli tire tout droit dans une échappatoire.

15h12 : Verstappen s’intercale entre les deux McLaren à un dixième de Norris.

15h14 : Liam Lawson et Isack Hadjar placent les deux Racing Bulls en troisième et quatrième positions.

15h15 : Sainz prend le deuxième chrono 0"080 de Norris.

15h16 : Alonso prend la deuxième place en pneus durs à 0"027 de Norris. Aston Martin inverse les composés pour les roulages de cette première journée mais l’Espagnol, en tête ce matin, est toujours rapide !

15h17 : Piastri met tout le monde d’accord en 1’31"716, et Hamilton prend le deuxième temps à 0"118. La piste progresse, les températures rafraîchissent et les chronos tombent en conséquence ! Norris en termine avec son tour et échoue à 0"007 de son équipier !

15h18 : Russell est dans le mur ! Dans l’antépénultième virage du circuit, le pilote Mercedes a tiré tout droit et a détruit son aileron avant. Il peut repartir et rejoindre son garage.

15h19 : Le drapeau rouge est brandi car les barrières TecPro sont enfoncées, et l’aileron de la W16 git devant celles-ci. Le replay montre qu’il perd l’arrière et qu’il parvient à taper de face, mais le choc est violent. Il s’étonne d’une perte de contrôle "bizarre" mais s’en sort plutôt bien.