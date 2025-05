Grand Prix d’Espagne de F1 : les EL3 en direct à Barcelone

Après une première journée qui a vu les pilotes McLaren F1 dominer les deux séances d’essais libres, le paddock de la Formule 1 se retrouve de nouveau ce midi pour disputer les EL3 du Grand Prix d’Espagne, sur le circuit de Barcelona-Catalunya.

Après une journée de travail sur les ailerons avant moins flexibles, les teams vont pouvoir étrenner leurs nouveaux réglages, afin de peaufiner le fonctionnement de leur monoplace avec l’application de la nouvelle directive technique TD018.

Derrière McLaren, les écarts étaient serrés, et l’on a vu Max Verstappen très proche de Lando Norris et Oscar Piastri, tout comme George Russell et Andrea Kimi Antonelli, les pilotes Mercedes. Du côté de Ferrari, ça semblait un peu plus difficile, tout comme Williams, qui est loin d’être proche des top teams comme elle l’était lors des courses précédentes.

12h22 : Les conditions sont proches de celles d’hier, avec 29 degrés dans l’air et 43 degrés sur la piste. L’asphalte est un peu moins chaud, puisqu’il frôlait les 50 degrés ce vendredi.

12h30 : C’est parti pour cette séance !

12h31 : Personne ne semble pressé de prendre la piste et pour cause, les pilotes font souvent moins de tours en EL3, et préfèrent le faire quand la piste a un peu évolué. Une Alpine prend néanmoins la piste, et c’est Franco Colapinto.

12h34 : James Vowles a été interrogé sur les difficultés de l’Argentin pour ses premières courses sous les couleurs d’Alpine. Le patron de Williams F1, qui a fait courir Colapinto en fin de saison 2024, n’est pas surpris et conseille à Alpine de laisser du temps, en dépit des menaces répétées de Flavio Briatore envers son pilote. Voici ce qu’en dit Vowles : "C’est ce que l’on voit avec l’arrivée de Carlos [Sainz], par exemple. Colapinto est arrivé à la moitié de la saison, comme il l’a fait avec nous, et il a fait des courses très bonnes et d’autres qui lui ont demandé un peu plus de temps. Je pense que ce que je demande pour tout le monde, que ce soit à Franco ou à d’autres, c’est de leur donner du temps. Il faut du temps pour s’adapter à une voiture."

12h38 : Gabriel Bortoleto, Fernando Alonso et Lance Stroll ont rejoint l’Argentin en piste, alors que Carlos Sainz et Lando Norris, notamment, semblent se préparer. Mais l’activité reste très rare en ce début de séance.

12h41 : Bortoleto, Esteban Ocon et Pierre Gasly sont en piste, tout comme Nico Hülkenberg.

12h44 : Yuki Tsunoda est en piste également, tout comme Norris.