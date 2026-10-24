GP des États-Unis, EL2 : Leclerc confirme en tête, Antonelli et Mercedes F1 en forme

C’est l’heure de la deuxième séance d’essais du Grand Prix des Etats-Unis, des EL2 qui serviront de conclusion à la première journée de roulage sur le Circuit of the Americas, et à deux heures de tests pour préparer la suite du week-end. Sur une piste du COTA particulièrement compliquée à aborder à cause de ses nombreuses bosses, l’important est de comprendre comment régler la monoplace pour qu’elle réponde sur toutes les parties.

La première séance a vu Charles Leclerc dominer devant Max Verstappen, Lando Norris et George Russell, ce qui confirmait des écarts serrés entre les quatre meilleures équipes du plateau, qui étaient donc aux quatre premières places de la séance.

Les bosses sont déjà un sujet délicat à Austin, car elles sont clairement pires que l’an dernier et pires que sur tous les circuits visités par la Formule 1. La crainte d’une disqualification dimanche est évidemment présente, alors que le plancher est souvent abîmé sur ce circuit.

22h30 : On a appris aujourd’hui que l’IndyCar allait faire son grand retour en Europe sur le circuit de Barcelone, qui n’aura plus la Formule 1 l’an prochain. Une nouvelle commentée avec intérêt par Fernando Alonso. The Race fait d’ailleurs état d’une rumeur autour d’un possible engagement de pilotes invités lors de cette manche européenne. On peut évidemment penser que Fernando Alonso, qui n’est pas étranger à l’IndyCar, pourrait apprécier de rouler devant son public dans la discipline...

22h35 : Liam Lawson a encore été solide ce vendredi en EL1 chez Racing Bulls, mais Helmut Marko pense qu’il devrait être remplacé par Nikola Tsolov. Heureusement pour le Néo-Zélandais, l’ancien gestionnaire de l’académie n’a plus son mot à dire.

22h39 : Alors que la première saison de la nouvelle réglementation n’est pas encore finie, la F1 et la FIA tracent déjà les contours de la prochaine génération de monoplaces. Outre le retour au V8 et le retrait quasi intégral de l’hybridation, l’objectif avoué est de perdre 80 kilos sur la balance, et la feuille de route pour y parvenir a été dévoilée.

22h43 : Ayao Komatsu, le patron de Haas F1, a expliqué quant à lui le problème très difficile à résoudre que son équipe rencontre avec une inconstance entre les pièces et des millions de dollars qui n’ont pas donné de réponses. Peut-être qu’être la seule équipe qui ne fabrique pas ses pièces, puisqu’elles sont confiées à Dallara, fait partie des problèmes...

22h48 : Gabriel Bortoleto s’est dit très heureux d’accueillir l’année prochaine son compatriote Rafael Camara sur la grille de départ. Il espère que leurs présences conjointes sur la grille redonneront un élan à la Formule 1 au Brésil.

22h54 : On a enfin eu le fin mot du "Coca-cola gate" de Lando Norris, qui avait bu une canette de la marque concurrente du partenaire de la F1 après l’arrivée du GP d’Espagne. Le pilote McLaren F1 a révélé quelles ont été les conséquences pour lui et l’équipe.

23h00 : C’est parti pour les EL2 du GP des USA !

23h04 : Verstappen signe un 1’36"581 en mediums, juste devant les Racing Bulls. Isack Hadjar se plaint de ne pas réussir à fermer sa visière comme il le veut.

23h05 : Leclerc prend le deuxième temps à près d’une seconde, mais en pneus durs.

23h06 : Les Mercedes de George Russell et Kimi Antonelli se placent deuxième et troisième, alors que le temps de Leclerc est effacé. Hadjar se place quatrième.

23h07 : Lewis Hamilton et Oscar Piastri ont aussi eu un chrono effacé. Antonelli s’inquiète de sentir son siège glisser et bouger.

23h08 : Antonelli a aussi eu son chrono annulé, ce qui promeut Gabriel Bortoleto en quatrième place devant Lawson et les Alpine.

23h09 : Leclerc revient en deuxième place.

23h10 : Lando Norris en termine avec un tour rapide en pneus durs, et il se place en tête en 1’36"373. Nico Hülkenberg prend la huitième place.

23h11 : Russell se place en tête en 1’36"035, et Hadjar en troisième position. A noter qu’Arvid Lindblad est sixième entre les Ferrari.

23h13 : Verstappen améliore à son tour et reprend la main en 1’35"934, à un dixième du tour qui avait été annulé en EL1 pour lui. Mercedes travaille sur le siège d’Antonelli.

23h16 : Une image montre que Russell et Leclerc ont failli s’accrocher ! La Ferrari a été envoyée hors piste par le pilote Mercedes.

23h17 : A noter qu’il y a eu 79 infractions de non-respect des limites de piste en EL1. Le document de la FIA fait trois pages de longueur !

23h19 : Alex Albon a fait un plat sur un de ses pneus, et les Williams semblent encore très difficiles à contrôler.

23h20 : Russell reçoit un drapeau noir et blanc disant qu’il a forcé un pilote à quitter la piste, et les commissaires ont noté l’incident avec Leclerc en parallèle. Le Britannique pourrait-il avoir une pénalité ?

23h21 : Russell est maintenant officiellement sous enquête pour l’incident avec Leclerc. On sait que les incidents en essais libres sont rarement pénalisés, mais les commissaires semblent vouloir en quêter. Antonelli remonte au troisième rang provisoire.

23h25 : Verstappen améliore en 1’35"480, et Russell et Hadjar se placent dans le top 3, les trois hommes sont en pneus tendres.

23h26 : Leclerc fait mieux en 1’35"291, et Hamilton se place quatrième, les deux pilotes eux aussi chaussés des pneus les plus rapides.

23h27 : Lindblad remonte au neuvième rang, deux places derrière Lawson.

23h28 : Hadjar perd son chrono, et Antonelli prend la cinquième place provisoire. Piastri ne fait pas mieux que huitième derrière Norris, qui n’a pas encore de temps en gommes tendres. Russell perd aussi son chrono...

23h29 : Norris se rate dans son tour rapide et fait un blocage de roue.

23h30 : Russell ne sera pas inquiété pour l’action avec Leclerc.

23h31 : Antonelli remonte au deuxième rang à 0"042 de Leclerc.

23h36 : On a basculé dans la deuxième moitié de la séance, et les pilotes sont en train de faire des longs relais.

23h37 : Albon s’est fait une frayeur dans le premier secteur, confirmant les grosses difficultés de Williams en ce début de week-end.

23h41 : Esteban Ocon s’agace d’avoir été gêné sur deux virages consécutifs par Leclerc : "Pourquoi il fait ça ?" Son ingénieure, Laura Müller, dit que l’équipe va rapporter l’incident à la direction de course.

23h45 : Il reste un quart d’heure dans ces EL2 et 19 pilotes sont en piste, à l’exception des Cadillac et de Colapinto.

23h50 : Mercedes fait pour l’instant forte impression sur les longs relais, même si Ferrari et Red Bull sont aussi dans le coup.

23h53 : Les pneus tendres sont problématiques chez McLaren et possiblement chez Ferrari, et les erreurs se multiplient, à l’image de Piastri.

23h56 : Sur un long relais en tendres, Hamilton confirme qu’il perd du temps et qu’il "peine à garder la voiture sur la piste".

0h00 : C’est la fin de cette séance et de la première journée !

Leclerc confirme sa bonne forme avec un nouveau meilleur temps, cette fois devant Antonelli. Verstappen suit devant Hamilton, et Russell est cinquième sans chrono en pneus tendres, contrairement à ses rivaux.

Lawson est un étonnant sixième devant Norris et Piastri, puis Hadjar qui n’a pas non plus de chrono enregistré en tendres. Comme Russell, le sien a été annulé à cause des limites de piste qu’il n’a pas respectées.

Bearman est dans le top 10 devant Bortoleto et Gasly, puis Lindblad, Ocon et Colapinto. Alonso et Stroll placent les Aston Martin plus en retrait qu’en EL1, devant Hülkenberg. Bottas devance Sainz, et Pérez devance Albon en ce début de week-end catastrophique pour Williams.