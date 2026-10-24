Mercedes F1 a ’franchi un cap’ dans la compréhension de ses évolutions

Mercedes F1 a connu une première journée solide à Austin, lors des deux premières séances d’essais libres du Grand Prix des Etats-Unis. L’équipe n’a pas signé de meilleur temps absolu mais a montré un rythme très solide sur les longs relais, semblant avoir compris ce dont avait besoin sa voiture avec les nouvelles évolutions apportées depuis Sepang, et qui semblent faire leur effet à la performance globale.

Kimi Antonelli était deuxième au terme de la journée et il raconte comment il a construit cette première journée sur une piste piégeuse, et comment il a corrigé un équilibre initialement peu présent sur la monoplace.

"Nous avons passé une journée intéressante ici sur le Circuit des Amériques. Nous n’avons pas eu la meilleure séance d’EL1, avec un équilibre de la voiture qui n’était pas au mieux. Nous avons cependant pu améliorer cela pour les EL2 et nous avons franchi un bon cap" a déclaré l’Italien

"Nous allons maintenant analyser les données cette nuit et voir si nous pouvons faire un nouveau progrès. Nous en aurons vraisemblablement besoin si nous voulons être confiants dans notre capacité à nous battre pour la victoire dimanche."

"En fin de compte, cela a été une journée encourageante pour nous au vu des progrès réalisés avec le package d’évolutions. Nous avons fait de bonnes avancées à Singapour, et c’est satisfaisant de voir cela se poursuivre ici, George et moi-même disposant de la même spécification."

"Il nous reste encore du travail pour nous assurer d’amener la voiture régulièrement dans la bonne fenêtre de fonctionnement, et ce sera notre objectif principal à l’approche des EL3."

George Russell a bouclé la journée en cinquième position et il se félicite d’avoir compris davantage la W17 évoluée, en dépit d’une première heure de roulage qui n’a pas été de tout repos pour lui et l’équipe.

"Ce fut une journée utile pour nous en piste alors que nous continuons à parfaire notre compréhension de notre package d’évolutions. Bien que la voiture n’ait pas été au mieux lors des EL1, nous avons apporté de bonnes améliorations pour les EL2 et nous avons définitivement orienté la voiture dans la bonne direction" a déclaré le Britannique.

"Il reste cependant encore du travail à accomplir, en particulier compte tenu de la force affichée par certaines autres équipes aujourd’hui. Je n’ai pas non plus tiré le maximum des relais sur un seul tour."

"J’ai perdu un tour en raison des limites de piste, puis j’ai eu une grosse frayeur dans le premier secteur au tour suivant, il y avait donc plus de performance à aller chercher. Nous allons travailler dur cette nuit et voir ce que nous pouvons trouver d’ici demain."

"Comme nous nous y attendions avant d’entamer ce week-end, les écarts entre les quatre meilleures équipes semblent réduits. Nous mêler à la lutte à l’avant ne dépendra pas seulement des améliorations apportées à la voiture cette nuit, mais aussi d’une bonne exécution en qualifications et en course."

Bradley Lord, le directeur adjoint de l’équipe, ne voit pas Antonelli être titré, car si l’équipe a un bon niveau lui permettant de gagner, cela signifierait que Russell serait beaucoup plus haut dans le classement.

"En fin de compte, pour que Kimi gagne ce week-end, cela signifie que l’équipe a effectué une très mauvaise course, car selon les calculs, George doit terminer neuvième ou en dessous, et ce n’est pas ainsi que nous voulons courir, ni le résultat que nous visons" a déclaré Lord.

"C’est une chance très minime. C’est théoriquement possible, mais d’un point de vue pratique, ce n’est pas le week-end de la balle de match, et nous allons simplement essayer d’entrer en piste, d’obtenir le plus de points possible, puis de voir quand les chiffres commenceront à nous être un peu plus favorables."

Lord a signalé que la préservation des pneustiques arrière dans le troisième secteur technique, serait le facteur décisif dans le déroulement de la journée de dimanche. Il est aussi surpris des faibles écarts entre les top teams.

"Prendre soin des pneumatiques va être absolument crucial. Si vous pouvez garder vos pneus arrière en vie et fonctionnant correctement dans le secteur trois, cela ouvre toutes les différentes stratégies possibles."

"Nous allons donc attendre et voir, laisser les stratégistes analyser les chiffres après les longs relais et voir comment se comportent les pneus, puis nous comprendrons un peu mieux quelle direction nous devons prendre dimanche."

"Nous regardions les superpositions des longs relais, et il faut plisser les yeux pour vraiment voir une différence majeure entre Leclerc, Verstappen, Kimi, et Norris semble fort également, ce sera donc une bataille très serrée entre les huit voitures. Sur un seul tour, c’est une question d’un dixième et demi, un dixième par-ci par-là, donc la lutte va être très dure et passionnante."