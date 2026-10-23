Sacrifier Lawson pour promouvoir Tsolov chez Racing Bulls, ce serait être fidèle à la devise de Red Bull

Helmut Marko a clairement affiché sa préférence pour Nikola Tsolov dans la bataille pour le dernier volant disponible chez Racing Bulls en 2027. L’ancien responsable du programme des jeunes pilotes de Red Bull estime que l’écurie devrait privilégier le Bulgare plutôt que de prolonger Liam Lawson, malgré la saison convaincante réalisée par le Néo-Zélandais.

La composition de Racing Bulls pour la saison 2027 reste l’une des dernières interrogations du marché des pilotes de Formule 1. Alors que Liam Lawson a réalisé une campagne encourageante, sa place au sein de l’écurie italienne n’est toujours pas assurée. Le Néo-Zélandais doit notamment faire face à la candidature de Nikola Tsolov, issu du programme de jeunes pilotes de Red Bull.

Pour Helmut Marko, qui a longtemps supervisé ce programme avant de quitter ses fonctions, le choix devrait être guidé par la philosophie historique de la marque autrichienne. Une prise de position qui intervient alors que Lawson reconnaît lui-même ne disposer d’aucune garantie pour l’année prochaine et s’est dit prêt récemment à envisager d’autres opportunités.

L’Autrichien de 83 ans ne cache pas sa préférence. Marko a d’abord rappelé les principes qui ont longtemps guidé la politique de recrutement de Red Bull.

"Je suis d’accord avec cette phrase de Mateschitz : ’Nous n’achetons pas des stars, nous les créons’."

Cette devise, associée au fondateur de Red Bull a longtemps constitué l’un des fondements de la stratégie sportive du groupe. Marko estime que cette approche a largement fait ses preuves.

"Nous avons toujours cherché à nous appuyer sur nos propres pilotes pour remporter des Grands Prix. À quelques exceptions près, ce système a fonctionné."

"Si nous restons fidèles à cette philosophie, s’il y a un choix difficile à faire entre Liam Lawson et Nikola Tsolov chez Racing Bulls, alors cela doit tourner en faveur de Tsolov. C’est le jeune talent qui doit en profiter."

Malgré les propos de Marko, Liam Lawson dispose d’arguments sportifs pour défendre sa place. Le Néo-Zélandais de 24 ans a réalisé une bonne saison 2026 et participe aux efforts de Racing Bulls pour terminer à la cinquième place du championnat des constructeurs.

Mais ces résultats ne lui garantissent pas une prolongation. Interrogé à nouveau à Austin sur son avenir, Lawson a reconnu qu’il ignorait encore ce qui l’attendait en 2027.

"Je ne sais pas ce qui va se passer l’année prochaine. Cette incertitude pourrait m’amener à envisager des possibilités en dehors de la famille Red Bull. Ma fidélité au programme reste totale mais si une autre écurie pouvait offrir de meilleures perspectives et que Red Bull veut me libérer... un peu comme pour Carlos Sainz avec Renault à l’époque."

"Mon objectif, c’est de gagner en F1. Si je peux rejoindre une équipe qui me donne davantage de chances d’y parvenir, alors c’est évidemment ce que nous devons faire."

"Red Bull a montré à de nombreuses reprises par le passé que ce n’est parfois pas entièrement sur cette base qu’ils prennent leurs décisions."

En attendant de connaître son avenir, Lawson assure vouloir rester concentré sur ses performances et sur les objectifs de Racing Bulls pour les dernières courses de la saison. Le Néo-Zélandais estime avoir réalisé une première moitié de championnat particulièrement satisfaisante.

"J’ai connu une très bonne première moitié de saison. Nous sommes évidemment pleinement engagés dans la bataille pour la cinquième place, donc c’est là-dessus que je me concentre."

La question du renouvellement des pilotes dépasse toutefois le seul cas de Racing Bulls.

Ralf Schumacher estime lui aussi que la Formule 1 doit veiller à préserver des possibilités d’accès pour les jeunes talents.

L’ancien pilote allemand considère que la prolongation des carrières de vétérans comme Fernando Alonso et Lewis Hamilton risque de réduire les opportunités disponibles pour les pilotes issus des catégories de promotion.

Pour illustrer son propos, Schumacher a pris l’exemple de Max Verstappen et de Kimi Antonelli, qui ont tous deux accédé très jeunes à la discipline.

"À quel âge Antonelli ou Verstappen ont-ils commencé ?"

"S’ils continuaient jusqu’à 45 ans, nous devrions pratiquement fermer la Formule 2."

"Il n’y a pas de place pour les jeunes pilotes, et nous devons faire attention à cela."