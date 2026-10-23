’Je connais Rafa depuis qu’on est gamins’ : Bortoleto accueille Camara en F1 avec plaisir
Les deux Brésiliens représenteront leur pays en Formule 1
Gabriel Bortoleto veut aller chercher un bon résultat à Austin, et il pense qu’il y parviendra s’il arrive à signer une qualification aussi bonne que la course. Le pilote Audi F1 admet qu’il n’a pas réussi d’excellent week-end récemment, avec un manque d’équilibre entre qualifications et course, ce qui crée des difficultés pour l’équipe et fait perdre des opportunités de points.
Selon lui, il faudra en priorité régler la voiture pour qu’elle puisse afficher de bonnes performances dans toutes les conditions, que ce soit sur un tour ou sur les longs relais de la course dimanche au Grand Prix des Etats-Unis.
"Il s’agit juste de tout mettre bout à bout. La vitesse est là, on n’est juste pas capables de réussir un week-end avec une bonne qualif et une bonne course. Lors des derniers week-ends, quand on a fait une bonne qualif, la course partait dans l’autre sens" a noté Bortoleto.
"Mais je suis confiant, je pense qu’on peut le faire. Ce sera intéressant ce circuit avec les voitures de nouvelle génération, j’avais adoré Austin l’année dernière, courir ici était super cool, un circuit avec du dénivelé et des vitesses élevées, donc je suis impatient."
Le Brésilien a été interrogé sur l’arrivée l’année prochaine de son compatriote Rafael Camara, qui rejoindra Haas pour faire ses débuts en Formule 1. Il est évidemment heureux de voir que le Brésil aura deux pilotes pour la première fois depuis 2016, quand Felipe Massa et Felipe Nasr étaient sur la grille.
"C’est normal, il y aura toujours des comparaisons. Je connais Rafa depuis qu’on est gamins, huit ou neuf ans. Il a énormément de talent, il a gagné la F3, il est dans la lutte pour le titre en F2, donc il mérite totalement une place en F1."
"Comme je l’ai déjà dit auparavant, un champion de F2 méritera toujours un volant en F1 selon moi, car c’est pour ça qu’on a les formules de promotion, et il lutte pour le titre. Donc ce sera bien d’avoir un autre Brésilien sur la grille, c’est dur pour nous de franchir toutes les étapes et d’être en F1."
"C’est un sport cher, on a besoin de soutien, et on sera maintenant deux. J’espère donc que ça redonnera aux Brésiliens cette envie de courir, comme c’était le cas pour moi quand je regardais Massa et Rubens [Barrichello] plus jeune. Je suis heureux qu’il arrive sur la grille, on va se battre mais aussi s’amuser car on est là pour ça."
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