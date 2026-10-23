Newey répond après avoir été accusé par Horner d’avoir voulu abandonner Red Bull

Adrian Newey a répondu aux critiques formulées par Christian Horner dans son autobiographie, publiée hier. L’ancien directeur de Red Bull reproche notamment à l’ingénieur britannique d’avoir envisagé de quitter l’écurie dès les premières difficultés rencontrées en 2014, tout en affirmant avoir été pris de court par son départ vers Aston Martin. Présent à Austin pour le Grand Prix des États-Unis, Newey a livré sa version des événements, expliquant que sa frustration provenait surtout de l’attitude du motoriste de Red Bull à l’époque. Il assure néanmoins que ses relations personnelles avec Horner restent bonnes, malgré ces divergences.

Les déclarations de Christian Horner dans son nouveau livre, Drive, ont ravivé les discussions autour de sa longue collaboration avec Adrian Newey chez Red Bull. Les deux hommes ont travaillé ensemble pendant près de vingt ans au sein de l’écurie de Milton Keynes, contribuant à en faire l’une des équipes les plus titrées de l’histoire récente de la Formule 1.

Mais dans son autobiographie, publiée le 22 octobre, Horner livre une vision parfois critique de son ancien collaborateur. Il remet notamment en question certains aspects de son style de management et lui reproche d’avoir envisagé d’abandonner Red Bull dès l’apparition des premières difficultés importantes, en 2014.

L’ancien dirigeant affirme également avoir été pris par surprise lorsque Newey a décidé de rejoindre Aston Martin.

Désormais directeur de l’écurie et associé technique directeur chez Aston Martin, l’ingénieur de 67 ans a été invité à réagir à ces accusations lors de la conférence de presse des représentants des équipes, vendredi à Austin.

Newey a d’abord précisé qu’il n’avait pas encore pris connaissance du contenu du livre de son ancien collègue.

Il n’a donc pas souhaité répondre à l’ensemble des accusations, mais a tenu à apporter des précisions sur les événements de 2014.

"Vous avez tout à fait raison de dire que non, je n’en ai encore rien lu."

À cette époque, Red Bull sortait de quatre titres mondiaux consécutifs, mais l’introduction de la réglementation sur les groupes propulseurs hybrides avait profondément modifié la hiérarchie. L’écurie autrichienne avait notamment été confrontée aux difficultés de son motoriste Renault, dont le groupe propulseur accusait un retard de performance sur la concurrence.

Newey explique qu’il était parfaitement disposé à accepter une première saison difficile dans le cadre d’un changement de réglementation aussi important. Ce qui l’avait davantage préoccupé était le sentiment que les problèmes rencontrés ne faisaient pas l’objet d’une réponse suffisamment déterminée.

"Je pense qu’en 2014, en tant que concepteur de châssis, si votre motoriste connaît une mauvaise année, cela arrive et vous l’acceptez."

"Mais si votre motoriste connaît une mauvaise année et ne semble pas avoir la moindre intention de s’attaquer au problème, c’est une tout autre histoire, et la situation devient alors particulièrement sombre."

"Et c’est malheureusement la situation à laquelle nous avons été confrontés en 2014."

Newey affirme que les difficultés avec le motoriste de Red Bull ne se sont pas réellement résorbées au cours des saisons suivantes. Selon lui, le véritable changement n’est intervenu qu’avec l’arrivée de Honda comme fournisseur de groupes propulseurs en 2019.

"En fin de compte, cette situation n’a pas vraiment changé avec ce fournisseur jusqu’à ce que nous passions chez Honda en 2019."

"Vous pouvez donc imaginer ma douleur et ma frustration face à cela."

"Je ne pense pas que Christian ait totalement compris cela, peut-être. Mais j’en discuterais avec lui."

En revanche, il n’a pas souhaité commenter les autres affirmations contenues dans le livre, notamment celles concernant son style de management ou les circonstances de son départ vers Aston Martin.

"Christian et moi restons amis"

Malgré les critiques publiques de son ancien collaborateur, Newey assure que leur relation personnelle n’a pas été rompue.

Les deux hommes ont partagé une grande partie de leur carrière chez Red Bull, et leurs liens dépassent largement le cadre professionnel.

"Pour le reste, je ne peux vraiment pas faire de commentaires. Mais Christian et moi restons amis. Comme beaucoup d’entre vous le savent, je suis le parrain de sa fille, Olivia, donc voilà."

Christian Horner a également récemment établi un parallèle entre les débuts de Newey chez Red Bull et sa situation actuelle chez Aston Martin.

L’ancien dirigeant estime que l’histoire pourrait se répéter, en raison des difficultés structurelles auxquelles l’ingénieur est confronté au sein de sa nouvelle équipe.

Cette comparaison renvoie aux premières années de Red Bull en Formule 1, au milieu et à la fin des années 2000, lorsque l’écurie cherchait encore à construire une organisation capable de rivaliser avec les meilleures.

Sur ce point, Newey ne conteste pas l’analyse de son ancien collègue. Il reconnaît même plusieurs similitudes entre les deux projets.

"Je pense qu’il existe effectivement beaucoup de parallèles entre le moment où j’ai commencé chez Red Bull et celui où j’ai commencé chez Aston Martin."

"Ce sont deux équipes qui, au cours de leur histoire, ont connu beaucoup de turbulences, avec des changements de propriétaires, des changements de dirigeants et ainsi de suite."

"Il faut alors vraiment essayer d’amener tout le monde à travailler ensemble, de faire tomber les barrières entre les départements et d’améliorer la culture de l’équipe."

"Et c’est exactement la même chose aujourd’hui."