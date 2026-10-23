Haas F1 est confrontée à un problème insoluble qui coûte ’des millions de dollars’

Haas fait face depuis le début de la saison 2026 à un problème technique particulièrement difficile à expliquer, qui provoque d’importantes variations de performance entre des pièces pourtant supposées identiques. Ces différences de comportement, observées sur plusieurs monoplaces au fil des Grands Prix, ont déjà compromis des séances d’essais et parfois des week-ends entiers. Mais leurs conséquences dépassent largement les résultats en piste : selon Ayao Komatsu, directeur de l’écurie américaine, cette anomalie représente un problème de plusieurs millions de dollars, dont l’origine reste introuvable malgré les investigations menées par ses ingénieurs.

Alors que Haas cherche à améliorer sa compétitivité dans une saison marquée par une lutte serrée au milieu du peloton, l’équipe doit composer avec une difficulté inhabituelle : certaines pièces produisent des résultats sensiblement différents alors qu’elles sont censées présenter les mêmes caractéristiques.

Ces variations inexpliquées perturbent directement le travail de mise au point des monoplaces, mais compliquent également l’évaluation des évolutions techniques.

Interrogé à ce sujet jeudi à Austin, en marge du Grand Prix des États-Unis, Ayao Komatsu a détaillé l’ampleur des conséquences pour son écurie. Le Japonais a notamment expliqué que ces anomalies pouvaient faire perdre un temps de roulage précieux, voire compromettre l’ensemble d’un week-end de compétition.

Pour Komatsu, l’une des principales difficultés réside dans l’impossibilité de prévoir quand ces différences de performance vont apparaître.

"Vous perdez tout simplement une séance. Et vous ne pouvez pas vous permettre de perdre une séance."

Le directeur de Haas a cité deux exemples particulièrement révélateurs, concernant Oliver Bearman et Esteban Ocon.

"Parfois, vous perdez même un week-end entier. Comme à Budapest, avec la voiture d’Ollie : une fois encore, nous n’avons jamais réussi à la faire fonctionner correctement. Nous sommes parvenus à améliorer un peu les choses, mais cette voiture n’a pas été performante de tout le week-end."

"C’était la même chose avec la voiture d’Esteban à Monaco."

Lorsqu’un problème apparaît, les ingénieurs peuvent consacrer une grande partie du temps disponible à tenter de retrouver un comportement normal, plutôt qu’à travailler sur les réglages destinés à améliorer les performances.

Mais le problème devient encore plus préoccupant lorsque l’équipe ne parvient pas à retrouver le niveau attendu pendant tout un Grand Prix.

Au-delà des résultats sportifs, Komatsu a surtout insisté sur le coût considérable de ces anomalies.

Haas investit des ressources importantes dans le développement aérodynamique de sa monoplace, notamment grâce à la simulation numérique des fluides (CFD), aux essais en soufflerie et à la fabrication de nouvelles pièces.

Or, ces efforts peuvent être réduits à néant si une variation inexpliquée entraîne soudainement une perte importante d’appui aérodynamique.

"C’est un énorme problème. Nous y consacrons beaucoup d’efforts, parce qu’à quoi bon faire évoluer la voiture si vous perdez soudainement dix points d’appui aérodynamique ?"

"Trouver dix points de performance, cela demande énormément d’efforts et d’argent en CFD, en soufflerie et en production, n’est-ce pas ?"

"C’est donc un problème qui se chiffre en millions de dollars. C’est à ce point-là."

Malgré les investigations menées depuis l’apparition de ces anomalies, Haas n’a toujours pas trouvé d’explication satisfaisante.

Komatsu a reconnu que l’équipe n’était pas plus proche de comprendre précisément ce qui provoquait ces différences de comportement.

Les recherches ont notamment porté sur les pièces concernées, avec des contrôles approfondis destinés à vérifier leurs caractéristiques.

Haas a même procédé à des analyses par balayage laser afin de détecter d’éventuelles différences physiques entre des composants supposés identiques.

Mais ces examens n’ont révélé aucun élément permettant d’expliquer les écarts de performance observés en piste.

Plusieurs hypothèses restent donc envisagées par l’écurie. Komatsu a notamment évoqué l’influence possible des réglages, certaines sensibilités particulières à la hauteur de caisse, ainsi que la manière dont les pièces sont montées sur la monoplace.

Ces paramètres pourraient contribuer à expliquer pourquoi deux composants apparemment identiques ne produisent pas nécessairement les mêmes résultats une fois installés et utilisés en conditions réelles.

Pour l’instant, aucune de ces pistes n’a toutefois permis d’identifier avec certitude l’origine du phénomène. Haas doit donc poursuivre ses investigations tout en continuant à développer sa monoplace et à disputer les dernières courses de la saison.

Tant que ce mystérieux problème ne sera pas résolu, Haas restera exposée au risque de voir une partie de ses efforts de développement annulée par des pertes de performance aussi soudaines qu’inexpliquées.