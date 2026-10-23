L’IndyCar débarque à Barcelone en 2027, Alonso salue cette annonce mais lance un avertissement

Le circuit de Barcelone va retrouver une place de choix dans le sport automobile international en accueillant l’IndyCar en 2027, une première pour le championnat américain qui n’avait plus organisé de course en dehors de l’Amérique du Nord depuis plus de dix ans. Cette nouvelle manche permettra notamment à Alex Palou, quintuple champion de la discipline, de courir devant son public. Fernando Alonso s’est félicité de cette annonce depuis Austin, soulignant l’importance fondamentale du circuit catalan pour le sport automobile espagnol. Le double champion du monde de Formule 1 a toutefois mis en garde l’IndyCar contre les risques d’une expansion internationale trop ambitieuse.

Le championnat IndyCar franchira une nouvelle étape de son développement le 18 juillet 2027, avec l’organisation de sa première course sur le circuit de Barcelone-Catalogne. Cette manche constituera le premier déplacement du championnat hors d’Amérique du Nord depuis plus d’une décennie et marquera son retour sur le continent européen.

Elle offrira également à Alex Palou l’occasion de disputer une course à domicile, à quelques kilomètres de Sant Antoni de Vilamajor, la commune catalane où il est né. Le pilote espagnol s’est imposé comme la référence de l’IndyCar depuis ses débuts dans la discipline il y a six ans.

Après une première saison chez Dale Coyne Racing, il a rejoint Chip Ganassi Racing dès l’année suivante, avant de remporter cinq des six derniers championnats avec l’écurie américaine. L’arrivée de l’IndyCar en Catalogne représente donc une occasion particulièrement symbolique pour le quintuple champion.

"Je suis tellement heureux de participer à la première course d’IndyCar à Barcelone. C’est une occasion extraordinaire, et cela représente énormément pour moi de pouvoir disputer une course à domicile, à Barcelone. C’est difficile à exprimer avec des mots."

L’annonce intervient dans une période de transition pour le circuit de Barcelone-Catalogne. Depuis son inauguration en 1991, le tracé a accueilli chaque année la Formule 1, mais cette série prendra fin en 2027. Le Grand Prix d’Espagne a en effet déménagé cette saison vers le nouveau circuit urbain de Madrid, le Madring.

Barcelone ne figurera donc pas au calendrier de Formule 1 l’année prochaine, une première depuis l’ouverture de ses installations. Le circuit catalan doit néanmoins retrouver la discipline reine en 2028, avec l’organisation du Grand Prix de Barcelone-Catalogne.

En attendant, l’arrivée de l’IndyCar lui permettra de conserver une place importante sur la scène internationale. La première édition de cette nouvelle épreuve se déroulera du 16 au 18 juillet 2027, avec une course programmée le dimanche 18 juillet.

Elle prendra place entre les Grands Prix de Formule 1 d’Autriche, sur le Red Bull Ring, et de Belgique, à Spa-Francorchamps.

Pour les responsables de l’IndyCar, ce rendez-vous représente bien davantage que l’ajout d’une course au calendrier. Mark Miles, président-directeur général de Penske Entertainment Corporation, propriétaire du championnat, a salué une annonce historique.

"C’est une journée monumentale pour notre sport. Nous sommes heureux de pouvoir apporter en Europe notre forme de compétition extrêmement disputée, avec des batailles roue contre roue, et ravis de pouvoir présenter l’IndyCar dans la région natale d’Alex Palou."

"Nous avons pu constater le talent et les capacités remarquables d’Alex depuis plusieurs années, et nous savons que ses supporters espagnols réclamaient depuis longtemps la possibilité de le voir courir en personne."

Alonso : "Nous ne pouvons pas nous passer de Barcelone"

Présent à Austin pour le Grand Prix des États-Unis, Fernando Alonso a lui aussi été interrogé sur l’arrivée de l’IndyCar en Espagne. Le pilote Aston Martin de 45 ans connaît bien le championnat américain, puisqu’il a participé à deux reprises aux 500 Miles d’Indianapolis.

Le double champion du monde de Formule 1 s’est montré enthousiaste à l’idée de voir Barcelone accueillir cette nouvelle compétition.

"Je pense que ce sera une bonne chose. C’est évidemment un événement historique pour notre pays et pour Barcelone."

"C’est l’avantage de disposer d’un circuit permanent. Vous avez la possibilité d’y effectuer des essais n’importe quel jour de l’année, mais aussi d’y organiser des courses de différentes catégories."

"Ils ont organisé une course du WEC, le Championnat du monde d’endurance de la FIA, la semaine dernière. Maintenant, il y aura l’IndyCar, et ils accueillent aussi le MotoGP."

"C’est pour cela que, lorsque nous comparons les circuits urbains aux circuits permanents classiques, c’est leur plus grand avantage."

Le double champion du monde considère que le circuit de Barcelone-Catalogne joue un rôle qui dépasse largement l’organisation de grands événements internationaux.

"C’est pour cela que Barcelone est crucial pour le sport automobile en Espagne. Nous ne pouvons pas survivre sans Barcelone."

"Pour les catégories de jeunes, pour les personnes qui vont essayer leur voiture pour la première fois, en FRECA, en Formule 3 ou en Moto3, il faut disposer d’un circuit où elles peuvent se rendre."

La possibilité d’organiser des essais réguliers représente à ses yeux un élément fondamental du développement des pilotes. L’arrivée de l’IndyCar vient donc renforcer l’intérêt de conserver et de développer ce type d’installation.

"Avec l’IndyCar, nous avons un nouvel exemple de la chance que nous avons."

Si Fernando Alonso se réjouit de voir le championnat américain traverser l’Atlantique, il se montre plus prudent concernant la possibilité d’une internationalisation beaucoup plus importante.

Interrogé sur l’intérêt stratégique d’une expansion mondiale de l’IndyCar, l’Espagnol a rappelé que cette compétition possède une identité historiquement très liée aux États-Unis.

"C’est possible. L’IndyCar est très spécifique au marché américain."

"L’une des choses les plus pénalisantes en F1, pour les pilotes comme pour les équipes, ce sont les déplacements à travers le monde et les coûts qui deviennent très élevés."

"Il y a donc des avantages et des inconvénients."

"Je pense qu’ils doivent, d’une certaine manière, conserver leur base aux États-Unis et organiser une ou deux courses ailleurs. Mais je ne pense pas qu’ils continueront à se développer dans d’autres régions."

Le calendrier complet de l’IndyCar 2027

La saison 2027 du championnat NTT IndyCar Series comprendra 17 courses réparties sur 16 rendez-vous, avec deux épreuves organisées à Milwaukee lors du même week-end.