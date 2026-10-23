Norris et son Coca-Cola : quelle sanction pour lui ? Et pour McLaren F1 ?

Lando Norris a été invité à revenir sur une séquence devenue virale après le Grand Prix d’Espagne, lorsqu’un membre de l’organisation lui avait demandé de ne pas boire une canette de Coca-Cola devant les caméras de télévision. Une intervention qui avait provoqué une réponse particulièrement ferme du champion du monde en titre, visiblement peu disposé à se soucier des accords commerciaux de la Formule 1 après deux heures de course. Interrogé à Austin sur les suites données à cette affaire, le pilote McLaren a confirmé qu’il n’avait reçu aucune remontrance personnelle, tout en révélant que son écurie avait dû trouver une solution pour masquer les marques des boissons.

L’incident remonte au Grand Prix d’Espagne disputé en septembre sur le nouveau circuit urbain de Madrid, le Madring. Lando Norris y avait terminé troisième après avoir perdu la tête de la course à la faveur d’une intervention de la voiture de sécurité virtuelle, qui avait permis à Kimi Antonelli et Max Verstappen d’effectuer leurs arrêts aux stands en perdant moins de temps.

Au terme d’une course disputée, le Britannique avait rejoint la salle de repos réservée aux trois premiers pilotes avant la cérémonie du podium. Alors qu’il se désaltérait avec une canette de Coca-Cola, une personne avait passé la tête dans la pièce pour lui demander de ne pas consommer cette boisson devant les caméras.

La réaction de Norris avait immédiatement attiré l’attention. "Je viens de faire une course, donc j’ai le droit de boire ce que je veux. Merci beaucoup."

Cette réponse, formulée avec une politesse teintée d’agacement, avait rapidement circulé sur les réseaux sociaux. L’origine de l’intervention semblait liée aux accords commerciaux du championnat. Pepsi, concurrent direct de Coca-Cola, est en effet un partenaire officiel de la Formule 1.

La présence du logo d’une marque concurrente dans une séquence diffusée à la télévision internationale pouvait donc poser un problème aux responsables commerciaux de la discipline.

Plusieurs semaines après cet épisode, Norris a été invité à revenir sur la controverse lors de sa rencontre avec les médias à Austin, en marge du Grand Prix des États-Unis. Le pilote McLaren a notamment été interrogé sur d’éventuelles discussions avec les responsables de la Formule 1 après sa réaction à Madrid, ainsi que sur son sentiment concernant la présence permanente des caméras dans les moments qui suivent immédiatement une course.

Il a assuré que personne n’était venu lui reprocher personnellement son comportement.

"Non, personne ne m’a jamais rien dit depuis. Je pense que nous devrions avoir le droit de boire ce que nous voulons après une course, surtout quand nous venons de passer deux heures dans la voiture."

"Nous avons disputé certaines des courses les plus chaudes, les voitures sont également difficiles à piloter, donc je pense que je devrais avoir le droit de boire ce que je veux."

McLaren a bien été rappelée à l’ordre

Si Norris n’a pas été directement sanctionné ou réprimandé, il semble que McLaren ait dû répondre aux préoccupations liées à la présence de marques concurrentes dans les images diffusées après les courses.

Le Britannique a expliqué que son écurie avait probablement reçu davantage de remarques que lui à la suite de l’incident.

"Je pense que, du côté de l’équipe, elle s’est peut-être fait davantage réprimander que moi."

Une solution pratique a depuis été mise en place afin d’éviter qu’un épisode similaire ne se reproduise.

"Nous avons maintenant de petits porte-boissons dans lesquels nous pouvons placer nos boissons, afin que les marques ne soient pas visibles. Mais je pense que j’ai le droit de boire ce que je veux. Ce n’est pas quelque chose dont je devrais me préoccuper"

"Ce sont simplement des problèmes liés aux marques qu’ils rencontrent. Mais ce n’est pas quelque chose auquel je dois penser après deux heures d’effort."

"Ce sont des choses qui, j’en suis sûr, ont été réglées entre d’autres personnes. Je pense que c’était simplement cela."

"C’est simplement une histoire de télévision, de marques et de toutes ces choses, mais je peux boire ce que je veux."