Verstappen s’agace de la polémique Hadjar-Ferrari : ’ces discussions sont absurdes’

Max Verstappen n’a guère apprécié de voir les déclarations d’Isack Hadjar sur la compétitivité de Ferrari provoquer une controverse dans le paddock du Grand Prix des États-Unis. Le Français avait estimé que le Néerlandais aurait remporté le Grand Prix de Singapour avec une avance encore plus importante au volant de la monoplace italienne, déclenchant une réponse ferme de Charles Leclerc et un désaccord plus mesuré de Lewis Hamilton. Mais Verstappen refuse de participer à ce débat, qu’il juge sans intérêt, et reproche surtout aux journalistes de chercher à créer des tensions entre les pilotes.

La question de la véritable hiérarchie entre Red Bull et Ferrari continue d’alimenter les discussions à Austin, après deux Grands Prix consécutifs remportés par Max Verstappen en Malaisie et à Singapour.

Malgré ces succès, Isack Hadjar avait surpris en affirmant que la RB22 n’était pas nécessairement la monoplace la plus performante du plateau. Le Français considérait notamment que Ferrari disposait d’un avantage à Singapour et que Verstappen avait fait la différence grâce à son pilotage.

"Je pense que si vous mettiez Max dans la Ferrari, il aurait remporté la course avec une avance encore plus importante," avait déclaré Hadjar hier en évoquant le Grand Prix de Singapour.

Cette comparaison hypothétique n’a pas été du goût des pilotes de la Scuderia, qui ont contesté l’analyse du Français.

Charles Leclerc a été particulièrement catégorique lorsqu’il a été invité à réagir aux propos du pilote Red Bull. Le Monégasque estime qu’il est impossible de comparer aussi précisément les performances de deux monoplaces sans disposer de toutes les informations nécessaires.

"C’est complètement absurde d’affirmer une chose pareille. Il en sait aussi peu sur le niveau réel de la Ferrari que moi sur celui de sa voiture."

Lewis Hamilton a adopté un ton plus mesuré, mais il a lui aussi rejeté l’idée selon laquelle Ferrari aurait disposé de la meilleure monoplace à Singapour. Le septuple champion du monde considère au contraire que Red Bull a réalisé des progrès considérables, notamment grâce à son groupe propulseur. Hamilton estime également que Red Bull a désormais comblé son déficit dans les virages, un domaine où Ferrari possédait auparavant un avantage.

"Ils nous ont maintenant rejoints dans les virages, et ils sont trois ou quatre dixièmes plus rapides dans les lignes droites."

Verstappen s’agace : "Quelle discussion passionnante !"

Interrogé à son tour sur les déclarations de son équipier et les réactions qu’elles avaient provoquées chez Ferrari, Max Verstappen a manifesté son agacement.

Le quadruple champion du monde n’a visiblement pas apprécié qu’une simple opinion de son coéquipier soit devenue un sujet de controverse entre les deux écuries.

Il a d’abord répondu avec ironie : "Quelle discussion passionnante !"

Puis il a rapidement minimisé l’importance des propos de Hadjar.

"Il se préoccupe de quelque chose qui n’a aucune importance."

Pour Verstappen, il n’y a aucune raison de chercher à déterminer ce qu’il aurait pu accomplir au volant d’une Ferrari à Singapour. Le Néerlandais considère qu’une telle comparaison ne repose sur aucun élément permettant d’aboutir à une conclusion sérieuse.

Mais son irritation ne concernait pas seulement le fond de la discussion. Verstappen s’en est également pris à la manière dont les déclarations des pilotes sont relayées dans le paddock.

S’adressant directement au journaliste qui l’interrogeait, il a reproché aux médias de soumettre systématiquement les propos d’un pilote à ses concurrents pour provoquer des réactions.

"Vous ne devriez pas toujours aller rapporter cela à un autre pilote ou à une autre équipe. Vous cherchez constamment à créer des histoires entre les gens, alors que vous pourriez simplement en rester là."

À ses yeux, la question de savoir s’il aurait gagné plus largement au volant d’une Ferrari est impossible à trancher. Il rappelle notamment qu’il ne dispose d’aucune expérience directe de la SF-26, ce qui l’empêche d’évaluer précisément son potentiel par rapport à celui de sa RB22.

"Il m’est impossible de dire à quel point la Ferrari est performante, puisque je n’ai pas piloté cette voiture. C’est pour cela que ces discussions sont complètement absurdes."