Pourquoi Mercedes F1 repousse encore l’arrivée de son nouveau moteur ADUO

Mercedes ne pourra finalement pas introduire son groupe propulseur évolué lors du Grand Prix des États-Unis, contrairement à ce qui était initialement envisagé. L’écurie allemande, autorisée à développer son moteur dans le cadre du dispositif ADUO mis en place pour la réglementation 2026, doit encore patienter avant de disposer d’une version suffisamment aboutie. Le Grand Prix du Brésil apparaît désormais comme la première échéance possible pour cette évolution, dont l’arrivée entraînera une nouvelle pénalité sur la grille pour George Russell. En attendant, Mercedes misera à Austin sur son important ensemble d’évolutions aérodynamiques, qui équipera cette fois les deux monoplaces.

Mercedes devra encore patienter avant de bénéficier de son nouveau groupe propulseur, développé dans le cadre des possibilités supplémentaires d’évolution accordées par la FIA aux motoristes les moins performants. Le constructeur allemand avait initialement prévu d’introduire cette évolution au Grand Prix des États-Unis, organisé ce week-end sur le Circuit des Amériques à Austin. Mais ce calendrier a été revu, le moteur n’étant pas encore prêt à être utilisé en compétition.

Selon les informations du paddock d’Austin, il ne devrait pas non plus être disponible pour le Grand Prix du Mexique, disputé dès le week-end suivant. Le Grand Prix du Brésil, qui clôturera cette nouvelle série de trois courses consécutives, apparaît donc désormais comme la première occasion probable de voir cette nouvelle spécification en piste.

Le développement de ce groupe propulseur s’inscrit dans le cadre du système ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), introduit avec la nouvelle réglementation moteur de la Formule 1 en 2026. Ce dispositif permet aux motoristes accusant un retard de performance suffisamment important de bénéficier d’opportunités supplémentaires pour améliorer leur groupe propulseur en cours de saison.

Mercedes a été considérée comme étant à plus de 2 % de la performance du groupe propulseur de référence, celui de Red Bull. Cette différence lui permet de profiter des dispositions prévues par l’ADUO pour introduire une évolution destinée à réduire son déficit.

Toutefois, l’écurie allemande ne souhaite pas précipiter l’arrivée de cette nouvelle version. Mercedes entend attendre d’être pleinement convaincue que les modifications apportées constituent un véritable progrès avant de les utiliser en Grand Prix. Cette prudence explique le report de l’introduction initialement programmée à Austin.

Même si le Brésil représente désormais la première échéance envisagée, cette date reste donc conditionnée à l’achèvement du développement et à la validation des gains attendus.

Une nouvelle pénalité sur la grille pour Russell

Ce retard a également des conséquences sur la gestion des groupes propulseurs de George Russell. Le Britannique avait été victime d’une panne moteur au début du mois, lors du Grand Prix de Sepang. Cet incident avait compromis sa gestion des éléments mécaniques disponibles pour la fin de saison et l’avait contraint à subir une pénalité sur la grille au Grand Prix de Singapour.

Mais les difficultés ne sont pas terminées. Russell devra de nouveau être pénalisé lorsqu’il recevra la version ADUO du groupe propulseur Mercedes. L’arrivée de cette évolution implique en effet l’utilisation de nouveaux éléments au-delà de son allocation autorisée pour la saison.

L’écurie devra donc choisir soigneusement le moment de son introduction, afin de tirer le meilleur parti possible des gains de performance tout en limitant les conséquences sportives de la pénalité. Une décision d’autant plus importante que Mercedes se trouve dans une position très favorable pour remporter les deux championnats du monde.

Un moteur qui pourrait surtout servir pour 2027

Si Mercedes paraît désormais quasiment assurée de décrocher les titres pilotes et constructeurs, l’intérêt de cette évolution moteur dépasse largement les dernières courses de la saison. Les développements réalisés sur les monoplaces et les groupes propulseurs à la fin de l’année 2026 auront également une influence importante sur la préparation de 2027.

Dans cette perspective, l’introduction du nouveau moteur ADUO représente une étape de développement particulièrement intéressante. Même si Mercedes ne devait l’utiliser que pendant deux ou trois week-ends de Grand Prix avant la fin de la saison, les données recueillies pourraient s’avérer précieuses pour l’année suivante.

L’objectif ne consiste donc pas uniquement à améliorer les performances immédiates de l’écurie. Mercedes souhaite également valider en conditions réelles des solutions techniques susceptibles de constituer une base de travail pour son futur groupe propulseur.

Cette dimension explique pourquoi le constructeur préfère repousser l’introduction de son évolution plutôt que de prendre le risque d’utiliser une version dont les bénéfices ne seraient pas suffisamment établis.

Les deux Mercedes disposeront des évolutions de Sepang à Austin

En attendant son nouveau moteur, Mercedes pourra néanmoins compter sur l’évolution importante de sa monoplace lors du Grand Prix des États-Unis.

L’écurie allemande a confirmé qu’elle utiliserait sur ses deux voitures l’ensemble de modifications du châssis et de l’aérodynamique introduit pour la première fois au Grand Prix de Sepang. Cette décision intervient après une expérience inhabituelle menée à Singapour. Mercedes avait alors choisi de faire rouler ses deux pilotes avec des configurations différentes, afin de comparer directement les performances de l’ancienne et de la nouvelle spécification.

Ce choix avait permis de recueillir des informations importantes sur le comportement de l’évolution. Les analyses effectuées pendant le week-end de Singapour, puis les débriefings techniques organisés depuis, ont permis aux ingénieurs de mieux comprendre la manière d’exploiter ce nouvel ensemble. L’écurie estime désormais disposer d’indications supplémentaires pour en tirer davantage de performance.

George Russell et Kimi Antonelli bénéficieront donc tous les deux de la version évoluée de leur monoplace dès la première séance d’essais libres à Austin. Mercedes abordera ainsi le Grand Prix des États-Unis avec une configuration aérodynamique identique sur ses deux voitures.