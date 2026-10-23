Williams change ’tout ce qui doit l’être : Sainz dévoile un pari risqué pour 2027

Carlos Sainz ne se fait guère d’illusions sur les chances de Williams au Grand Prix des États-Unis, malgré son excellente relation avec le Circuit des Amériques et les progrès apportés à la FW48 depuis Bakou. Le pilote espagnol reconnaît que sa monoplace reste trop peu compétitive pour viser régulièrement les points, même si son nouveau châssis allégé a permis quelques améliorations en qualifications. Mais cette situation s’inscrit désormais dans une stratégie assumée par Williams : profiter des dernières courses de 2026 pour transformer en profondeur son fonctionnement et préparer une saison 2027 que l’écurie espère aborder dans de bien meilleures conditions.

Carlos Sainz retrouve ce week-end l’un de ses circuits préférés du calendrier de Formule 1. Le pilote Williams possède un excellent bilan à Austin, où il était notamment monté sur le podium de la course Sprint l’année dernière avec l’écurie britannique.

Mais les circonstances sont bien différentes cette saison. Malgré les évolutions introduites sur la FW48 depuis le Grand Prix d’Azerbaïdjan, Williams reste confrontée à un déficit de performance qui limite considérablement ses ambitions.

Sainz espère néanmoins profiter des particularités du Circuit des Amériques pour prendre du plaisir au volant, même s’il ne s’attend pas à reproduire son résultat de 2025.

"Je pense que c’est assurément l’un de mes circuits préférés, l’un de ceux sur lesquels je me suis toujours senti à l’aise au volant."

"Je dis toujours que, parmi tous les circuits de nouvelle génération, COTA est de loin le plus enthousiasmant qui ait été conçu, à mon avis, et le plus différent. Je pense que beaucoup de circuits pourraient s’en inspirer, avec sa conception qui favorise les dépassements, ses montées et ses descentes, cette impression de montagnes russes."

L’Espagnol apprécie particulièrement le fait qu’Austin ait réussi à conserver certaines caractéristiques des tracés traditionnels, malgré sa conception relativement récente.

"Je pense que nous avons normalement tendance à toujours apprécier les bons vieux circuits à l’ancienne, mais Austin, même si ce n’est pas un circuit historique, en donne l’impression. Et je pense que c’est pour cela que beaucoup de pilotes l’aiment et prennent du plaisir à y rouler."

"Et en plus de cela, il produit de très belles courses. Donc oui, je ne m’attends pas à un podium cette année, mais je vais certainement essayer de profiter malgré tout de ce superbe circuit."

Si Sainz conserve un certain enthousiasme à l’idée de retrouver Austin, son analyse des performances de Williams est nettement moins optimiste.

Interrogé sur les progrès apportés par la version évoluée de la FW48, introduite à Bakou, le pilote espagnol a reconnu sans détour que la monoplace n’était toujours pas suffisamment compétitive pour viser régulièrement les dix premières places.

"Non, elle ne l’est pas. C’est une voiture qui permet d’atteindre la Q2 avec un très bon tour en Q1, puis de partir de cette position. Et si les autres commettent des erreurs et se trompent complètement, alors peut-être que vous pouvez marquer un point, comme nous l’avons fait à Bakou."

"Mais la réalité, c’est que notre position actuelle ne nous permet pas de marquer des points."

Williams a pourtant réalisé des progrès depuis l’introduction d’un châssis allégé lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Cette modification a notamment permis à l’équipe de se montrer plus compétitive sur un tour, avec une présence en Q2 lors des trois derniers Grands Prix.

Mais les bénéfices observés en qualifications ne suffisent pas à compenser les limites de la monoplace sur la durée d’une course.

"Le châssis allégé a fonctionné et nous a donné la possibilité d’atteindre la Q2 trois fois consécutivement depuis Bakou."

"Mais dès que la course se stabilise et que tout le monde trouve son rythme, actuellement, dans une course normale, il est très difficile de faire mieux qu’une 15e ou une 14e place."

À six Grands Prix de la fin du championnat, Williams ne cherche plus uniquement à améliorer ses résultats immédiats.

L’écurie britannique a engagé une réorganisation importante de ses méthodes de travail, avec l’objectif de préparer dès maintenant les bases de sa saison 2027.

Sainz explique que cette transformation concerne les neuf dernières courses de l’année et qu’elle implique des changements habituellement difficiles à mettre en œuvre pendant un championnat.

"Oui, je pense que c’est exactement cela. Nous traversons des changements considérables au sein de l’équipe, et nous utilisons ces neuf dernières courses de l’année pour nous mettre au défi de modifier des choses en plein milieu d’une saison de Formule 1, alors que normalement, on attendrait la pause pour effectuer ce genre de changements."

"Mais maintenant, l’équipe a pris cette direction, avec une volonté très claire de la direction : même si nous sommes au milieu de la saison, il faut tout changer, changer tout ce qui doit l’être."

L’Espagnol ne cache pas que ces changements peuvent être difficiles à vivre pour un pilote, particulièrement lorsqu’ils interviennent pendant un week-end de compétition.

La priorité donnée à la transformation de l’équipe peut en effet entrer en contradiction avec la volonté habituelle d’optimiser chaque séance et de gagner le moindre dixième de seconde.

"C’est assez inconfortable, parce que nous changeons des choses qui, même au milieu d’un week-end de Formule 1, vous donnent l’impression de laisser du temps au tour sur la table ou d’en faire trop."

"Mais nous faisons cela avec l’objectif ou l’intention de régler ces questions avec une voiture dont nous savons qu’il est très difficile de marquer des points, et de nous assurer que nous serons immédiatement opérationnels l’année prochaine."