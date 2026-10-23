McLaren renonce à sanctionner Norris pour son accrochage ’inacceptable’, Piastri se dit satisfait

McLaren a finalement décidé de ne pas infliger de sanction sportive à Lando Norris après son accrochage avec Oscar Piastri lors de la course Sprint du Grand Prix de Singapour. Malgré la colère exprimée par Zak Brown et Andrea Stella, qui avaient jugé cet incident inacceptable et promis des discussions approfondies, l’écurie britannique semble avoir privilégié une résolution interne. Une décision acceptée par Piastri, qui assure être satisfait de la manière dont la situation a été gérée. Cette issue contraste avec celle d’un incident similaire survenu entre les deux pilotes l’année dernière, lorsque Norris avait été pénalisé en interne.

L’accrochage entre les deux McLaren lors du Sprint de Singapour avait provoqué de vives réactions au sein de l’écurie britannique. En fin de course, Lando Norris avait tenté une manœuvre de dépassement sur son coéquipier Oscar Piastri au virage 5, entraînant un contact entre les deux monoplaces. Les deux pilotes étaient partis en tête-à-queue, mais les conséquences avaient été différentes. Piastri avait été contraint à l’abandon, tandis que Norris avait pu poursuivre sa course pour terminer à la huitième place.

Cet incident avait particulièrement irrité les dirigeants de McLaren, alors que l’équipe traverse une saison 2026 plus difficile que prévu. Zak Brown, directeur général de McLaren Racing, avait clairement indiqué que les deux pilotes avaient reçu l’ordre de ne pas reproduire ce type de situation. Il avait insisté sur le caractère impératif de cette consigne, précisant qu’il s’agissait d’un "ordre", sans "s’il vous plaît".

De son côté, Andrea Stella avait qualifié l’accrochage d’"inacceptable", tout en soulignant que les discussions internes n’étaient "pas terminées". Le directeur de l’écurie souhaitait notamment établir un plan clair et commun pour éviter que de nouveaux incidents ne compromettent les résultats de McLaren.

À Austin, avant le Grand Prix des États-Unis qui marque le début d’une nouvelle série de trois courses consécutives, Oscar Piastri a été interrogé sur la manière dont McLaren avait finalement traité l’incident. L’Australien n’a manifesté aucune frustration particulière concernant les décisions prises par ses dirigeants.

Au contraire, il estime que Zak Brown et Andrea Stella ont adopté la bonne approche.

"Je suis satisfait de la manière dont les choses ont été gérées. Je pense que l’équipe, Zak et Andrea ont traité la situation comme ils devaient le faire. Donc, tout va bien de ce côté-là."

Piastri a également été invité à dire si cet accrochage pouvait être considéré comme une conséquence des difficultés sportives actuellement rencontrées par McLaren.

L’écurie britannique, qui espérait retrouver une dynamique positive au milieu de la saison, a vu plusieurs adversaires progresser sensiblement au cours des dernières courses. L’Australien reconnaît que cette situation a rendu l’année particulièrement compliquée.

"Cela a clairement été une année difficile pour nous. Je pense qu’au milieu de la saison, nous avions le sentiment d’avoir retrouvé une certaine dynamique et que nous étions peut-être de nouveau capables de nous battre pour des victoires et des podiums réguliers."

"Mais c’est souvent comme cela en Formule 1. Vous pensez avoir retrouvé votre niveau, puis quelques équipes autour de vous progressent et vous ramènent à la réalité."

"J’espère que nous pourrons trouver un peu plus de performance pendant le reste de la saison."

"Mais pour revenir à Singapour, je pense que la situation a été traitée de manière appropriée et nous sommes prêts à reprendre la compétition."

Norris ne devrait subir aucune sanction sportive

Selon nos informations, Lando Norris ne fera finalement l’objet d’aucune sanction sportive interne à la suite de son contact avec Oscar Piastri. Cette décision marque une évolution par rapport aux premières réactions des dirigeants de McLaren, qui avaient laissé entendre que des mesures pourraient être prises après une analyse approfondie de l’incident.

L’accrochage s’étant produit au cours du week-end de Singapour, le samedi, l’écurie avait préféré mettre temporairement le dossier de côté pour se concentrer sur la suite de l’épreuve. Andrea Stella avait alors expliqué que les discussions devraient se poursuivre après le Grand Prix.

À l’approche d’Austin, McLaren semble désormais avoir trouvé une manière de clore le sujet sans recourir à une pénalité sportive. Un indice important figurait dans la présentation officielle du Grand Prix des États-Unis publiée par l’équipe.

Lando Norris y reconnaissait ses erreurs et insiste sur sa volonté de prendre de meilleures décisions à l’avenir.

"J’assume la responsabilité de mes erreurs et j’en tire les leçons. Cette équipe est ma motivation chaque week-end, et mon objectif est de récompenser le travail acharné de tous ses membres en progressant, en prenant de meilleures décisions et en représentant l’équipe de la meilleure manière possible."

Ces déclarations sont interprétées comme la manière choisie par McLaren pour tourner la page de Singapour. Plutôt que d’imposer une sanction affectant directement la compétition entre ses pilotes, l’écurie semble avoir privilégié une reconnaissance des responsabilités et un rappel des attentes collectives.

Une approche que Piastri a manifestement acceptée.

Une décision différente de celle prise en 2025

Cette absence de sanction sportive contraste avec la manière dont McLaren avait géré un incident similaire entre ses pilotes la saison dernière. En 2025, Norris avait déjà percuté Piastri à Singapour. L’écurie avait alors décidé de lui imposer une légère sanction sportive lors de l’épreuve suivante, qui se disputait également au Grand Prix des États-Unis, à Austin.

Piastri avait notamment obtenu le privilège de choisir dans quel ordre les deux pilotes McLaren quitteraient le garage. Cet avantage devait initialement rester en vigueur jusqu’à la fin de la saison. Mais il avait finalement été supprimé dès le week-end d’Austin, après un nouvel incident entre les deux coéquipiers.

Cette fois, c’était Piastri qui avait percuté Norris pendant la course Sprint. McLaren avait alors réévalué la situation et retiré l’avantage accordé à l’Australien.