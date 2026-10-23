Tensions entre Bearman et Ferrari : Oliver veut un contrat avec clause de sortie !

Oliver Bearman devrait poursuivre sa carrière en Formule 1 chez Haas en 2027, mais l’absence d’annonce officielle ne serait pas liée à des doutes concernant son avenir au sein de l’écurie américaine. Le véritable obstacle se situerait du côté de Ferrari, avec laquelle l’entourage du Britannique négocie actuellement les conditions de sa collaboration au-delà de la saison prochaine. Alors que Bearman ambitionne désormais de rejoindre une équipe capable de jouer régulièrement les podiums, ses représentants chercheraient à préserver sa liberté de mouvement si aucune place ne se libère à Maranello. De quoi provoquer quelques tensions !

Haas a récemment officialisé un changement important dans son effectif pour la saison 2027, avec le départ d’Esteban Ocon à la fin de l’année et l’arrivée du Brésilien Rafael Câmara, actuel leader du championnat de Formule 2.

En revanche, aucune confirmation n’a encore été communiquée concernant Oliver Bearman, pourtant largement pressenti pour conserver son volant. Ni Haas ni Ferrari, qui accompagne la carrière du Britannique, n’ont encore annoncé les modalités de sa présence sur la grille en 2027.

Cette situation ne remet toutefois pas en cause la volonté commune de Haas et de Bearman de poursuivre leur collaboration. Les discussions porteraient essentiellement sur les conditions contractuelles liant le pilote à Ferrari, notamment sur les possibilités qui pourraient s’offrir à lui après 2027.

Interrogé jeudi dans le paddock d’Austin au Grand Prix des États-Unis, Bearman a confirmé que les deux parties souhaitaient continuer à travailler ensemble. Le Britannique a cependant reconnu que certains détails contractuels échappaient à son contrôle direct.

"Nous sommes vraiment certains de vouloir continuer à travailler ensemble, et les seuls points qui bloquent encore sont en quelque sorte indépendants de ma volonté. Il s’agit davantage de questions contractuelles."

"Je laisse cela à mon équipe de management et, bien sûr, à Ferrari également."

Ces déclarations confirment que l’avenir immédiat de Bearman semble bien se dessiner chez Haas. Mais la question la plus importante pour Bearman concerne désormais les étapes suivantes de sa carrière.

La situation chez Ferrari constitue un élément central des discussions en cours. Charles Leclerc bénéficie d’un contrat à long terme avec la Scuderia, tandis que Lewis Hamilton a retrouvé un meilleur niveau de performance cette saison.

À cela s’ajoute l’importante valeur commerciale du septuple champion du monde, qui représente toujours un atout majeur pour Ferrari. Dans ces conditions, il apparaît difficile, à ce stade, d’imaginer comment Bearman pourrait obtenir un volant dans l’écurie italienne dès 2028.

Cette incertitude expliquerait pourquoi son entourage cherche à négocier soigneusement les conditions de son avenir. Une possibilité serait notamment d’obtenir une clause lui permettant d’explorer d’autres opportunités si Ferrari ne lui propose pas de place ou ne définit pas de trajectoire claire vers son équipe d’usine.

C’est une source de tensions selon des informations concordantes dans le paddock. L’objectif serait de permettre à Bearman de continuer à progresser chez Haas sans se retrouver bloqué à plus long terme si une opportunité se présentait dans une autre écurie de premier plan.

Bearman ne cache pas que ses ambitions dépassent désormais la simple perspective de conserver une place sur la grille. Le Britannique apprécie sa situation chez Haas, mais estime avoir atteint un niveau lui permettant d’envisager de se battre plus régulièrement aux avant-postes.

"Je suis heureux d’être en Formule 1, mais bien sûr, lorsque je regarde à moyen et long terme, je sens aussi que je suis prêt à me battre pour des podiums et à jouer devant."

"Parmi les équipes du milieu de grille, Haas est celle avec laquelle je veux être et celle avec laquelle j’envisage mon avenir. Mais à un moment donné, j’ai aussi le sentiment d’avoir mérité l’occasion d’aller voir du côté d’une équipe du top 4. Et bien sûr, compte tenu de mes liens avec Ferrari, ce serait mon objectif ultime."