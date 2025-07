GP de Belgique, Libres : Piastri se place en tête de peu avant la Qualif Sprint

Après deux semaines de pause, la F1 se relance à Spa-Francorchamps à l’occasion du Grand Prix de Belgique, marquant le début d’un doublé de courses qui mènera en Hongrie la semaine prochaine avant la pause estivale.

L’occasion pour les pilotes de parcourir encore le tracé de l’Ardenne belge, qui est souvent parmi les favoris sur la grille. Sur le plan technique, ce circuit est toujours complexe, avec une partie sinueuse et deux parties rapides.

Rappelons que cette heure d’essais est la seule avant les qualifications du Sprint, appelées Shootout. Les pilotes devront donc collecter un maximum de données et éviter toute perte de temps, alors que la météo se montre en plus menaçante.

12h00 : Huit équipes sur dix ont des évolutions ce week-end. McLaren apporte un nouvel aileron arrière à faible appui, spécifique pour Spa. Ferrari apporte sa fameuse nouvelle suspension arrière, avec des ajustements sur l’aéro autour des suspensions et à l’aileron pour le circuit. Red Bull apporte un très gros package avec un aileron avant, une nouvelle suspension avant, un nouveau capot moteur, de nouveaux pontons et des ailettes aéro revues vers les écopes arrière, mais seul Max Verstappen y a droit. Mercedes apporte un nouvel aileron avant et une aéro modifiée vers les écopes arrière. Aston Martin apporte un nouvel aileron avant et un nez plus court, qui ne devraient servir qu’en EL1 avant de revenir en Hongrie. L’aileron arrière et le beam wing évoluent aussi pour répondre aux contraintes de Spa. Alpine apporte un nouvel aileron arrière et un beam wing revu, tandis que Racing Bulls en fait de même avec un nouvel aileron arrière et un diffuseur revu. Williams apporte une de ses rares évolutions avec un tout nouveau plancher, des entrées d’air latérales revues et un capot modifié. Sauber et Haas n’ont pas amené de nouveautés.

12h05 : La FIA a lancé un nouveau test pour identifier les pilotes. En plus de la couleur de caméra, noire pour le premier pilote et jaune pour le deuxième, les trois lettres du nom de pilote utilisées sur les affichages seront présentes sur le côté des caméras. Sur les caméras noires, il sera écrit en blanc, et sur les caméras jaunes, il sera écrit en noir sur fond jaune.

12h10 : Comme en Autriche, Gianpiero Lambiase est absent chez Red Bull. L’ingénieur de Max Verstappen a invoqué des raisons personnelles et sera remplacé de nouveau par Simon Rennie.

12h15 : Le ton commence à monter entre Mercedes F1 et George Russell, malgré les propos rassurants de Toto Wolff cette semaine. De son côté, le pilote semble méfiant et assure que l’équipe négocie encore avec Max Verstappen.

12h20 : Chez Red Bull en revanche, on essaie garder Verstappen à tout prix, comme l’a expliqué le nouveau directeur, Laurent Mekies.

12h30 : C’est parti pour cette seule séance d’essais libres !

12h32 : Et il y a déjà un problème chez Williams pour Carlos Sainz ! L’Espagnol s’inquiète à la radio : "Je ne peux pas accélérer, je vais la ramener au garage". Son ingénieur confirme qu’il s’agit d’un "problème critique".

12h33 : Chez Aston Martin, Lance Stroll se plaint également d’un problème et rentre au garage !

12h34 : La piste est humide par endroits mais le soleil parvient à baigner le circuit pour le moment.

12h36 : Lando Norris a pris le meilleur temps en 1’46"082 en pneus durs, battu par Max Verstappen en 1’45"545 en gommes mediums.

12h39 : Les Mercedes se placent dans le top 3 en gommes dures derrière Verstappen.

12h40 : Fernando Alonso se place troisième en gommes dures, battu par Esteban Ocon en pneus mediums.

12h41 : Oscar Piastri prend la tête de la séance provisoirement en 1’44"979 en pneus mediums. Dans le même temps, Lewis Hamilton et Alex Albon se sont ratés aux Combes, sans gravité.

12h43 : Norris a amélioré en quatrième place, et Yuki Tsunoda remonte au deuxième rang.

12h45 : Verstappen reprend la main en 1’44"236, tandis que Charles Leclerc prend la quatrième place. Isack Hadjar fait son apparition dans le top 10.

12h46 : Williams confirme que Sainz est victime d’un problème d’alimentation en carburant, ce qui pourrait le clouer au garage pour toute la séance.

12h50 : Ocon, qui a effectué ses débuts sur ce circuit en 2016, se place deuxième à 0"067, toujours en gommes mediums.

12h53 : Leclerc prend le meilleur temps en gommes dures en 1’44"148.

12h54 : Hamilton remonte au quatrième rang dans l’autre Ferrari, alors que Tsunoda a progressé et s’est replacé devant les McLaren.

13h00 : La mi-séance est atteinte, et Piastri revient à 5 millièmes de Leclerc, également en pneus durs. Stroll intègre le top 10 tandis que Sainz reprend la piste.

13h01 : A noter que les deux pilotes McLaren viennent d’installer leur quatrième moteur à combustion interne, leur quatrième turbo, leur quatrième MGU-H et leur quatrième MGU-K. Au prochain élément parmi ceux-ci, ce sera une pénalité de cinq places.

13h07 : Les pilotes n’améliorent plus, car ils testent désormais les longs relais. Avec une seule heure de tests au programme, il faut condenser le programme habituellement établi sur trois heures d’essais.

13h16 : Paul Monaghan, de Red Bull, a expliqué les évolutions apportées : "L’aileron avant fait partie d’un processus de développement continu. La recherche interne ne s’arrête jamais. Lorsque vous faites des progrès dans ces domaines, et nous avons d’excellents spécialistes dans ce domaine, nous produisons un nouvel aileron avant. Nous avions le temps et l’argent nécessaires pour cela, et le progrès est suffisamment important. Pourquoi Red Bull prend-il un risque avec cette évolution ? Nous espérons également gagner en performances grâce au ponton latéral. Nous avons eu trois semaines entre Silverstone et la Belgique, pendant lesquelles nous n’avons pas chômé. Il ne s’agit donc pas de rafistoler les choses, mais bien de rendre la voiture plus rapide."

13h21 : Stroll a pris le meilleur temps en 1’43"112 en pneus tendres.

13h23 : Piastri prend la main en 1’42"123, également en pneus tendres.

13H24 : Alonso prend le troisième temps, tandis que Verstappen s’empare du deuxième temps.

13h26 : Piastri reprend la tête en 1’42"123, et Russell est deuxième en mediums.

13h27 : Norris s’est raté dans son tour rapide en mettant deux roues dans les graviers, et Bearman est carrément passé par les graviers.

13h30 : La séance est terminée ! Piasri améliore en 1’42"022, et Norris se place deuxième avant d’être battu par Verstappen. Des essais de départ vont avoir lieu.

Piastri termine en tête devant Verstappen, Norris et Russell, puis Leclerc et Antonelli. Hamilton est septième devant les Aston Martin et Hadjar. Sainz et Albon sont à la porte du top 10 devant les Sauber, Lawson, Ocon, Gasly, Tsunoda - qui n’a pas utilisé les pneus tendres - Colapinto et Bearman.