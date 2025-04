Red Bull Racing aurait dû titulariser Hadjar au lieu de Tsunoda

Red Bull Racing aurait-elle fait encore une fois un mauvais choix pour son 2e pilote à mettre aux côtés de Max Verstappen ?

L’ancien pilote de F1 Juan Pablo Montoya estime en effet que Red Bull aurait dû promouvoir Isack Hadjar pour remplacer Liam Lawson.

C’est Yuki Tsunoda, le pilote japonais plus expérimenté, qui a enfin sa chance au sein de l’écurie senior pour sa cinquième saison en F1.

Cependant, Montoya a suggéré que Hadjar, qui ne compte que deux Grands Prix zn F1, aurait dû être retenu.

"J’aurais préféré Isack Hadjar chez Red Bull plutôt que Yuki Tsunoda. Il aurait été mon choix."

"Si j’étais Red Bull, j’aurais annoncé publiquement qu’ils signaient Hadjar pour deux ans et lui garantiraient le volant sans aucun doute, quoi qu’il arrive. On ne sait pas ce qui est prévu avec Yuki. Un an ? Deux ans ? Je pense que c’est pour toute la saison."

"Choisir Tsunoda maintenant, c’est admettre qu’ils se sont trompés l’an dernier."

La première course de Tsunoda pour Red Bull aura lieu à domicile, au Japon, où il espère faire bonne impression au sein de l’écurie de F1.

Montoya a affirmé que si Tsunoda se rapprochait du rythme de Verstappen lors des prochaines manches, cela forcerait Red Bull à le signer pour un contrat à long terme.

"Je vois Suzuka comme une opportunité pour Tsunoda avant tout."

"S’il réalise ne serait-ce qu’une demi-performance, ce sera bien mieux que ce que Liam faisait. Si Max se qualifie quatrième et Tsunoda douzième, ce sera bien mieux que ce que Liam et Checo faisaient."

"C’est sa course à domicile, un endroit où il a beaucoup couru, qu’il connaît bien et où il est performant."

"Et si, pour une raison ou une autre, il peut piloter la voiture et être proche de Max, mon Dieu, sa carrière serait propulsée à un autre niveau."

"Son avenir serait assuré à un point tel que Red Bull serait contraint de le signer à long terme."