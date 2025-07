Ces nouveautés dans la Formule 1 qui font réagir les pilotes

Le Goodwood Festival of Speed a été le théâtre de l’une des démonstrations les plus attendues de l’année, avec la présentation de la mystérieuse supercar Lexus LFR et de sa déclinaison GT3. Si Toyota et Lexus entretiennent volontairement le flou autour des détails techniques, les premières impressions des pilotes qui ont eu la chance de la tester parlent d’elles-mêmes.

Les pilotes de F1 de l’écurie Haas, Esteban Ocon et Oliver Bearman, ont pu prendre le volant des deux versions. Invités à se relayer au volant, ils n’ont pas caché leur enthousiasme. « C’était très amusant. C’est une voiture fantastique à conduire, honnêtement », a confié Ocon après avoir testé la version homologuée pour la route. « C’est incroyablement rapide, incroyablement capable, et un grand merci à Toyota de nous faire confiance pour conduire ces monstres aujourd’hui. »

Son coéquipier Bearman partageait le même enthousiasme. Après avoir pris en main la version routière la veille, il a constaté que la GT, conçue pour la piste, révélait encore plus son potentiel dans un environnement adapté : « La GT est définitivement un peu plus rapide, mais les deux sont des voitures incroyables à leur manière. Ce circuit prend vraiment vie avec la GT, et j’ai vraiment, vraiment apprécié. »

Concernant la nouvelle Lexus, le mystère reste entier sur ses caractéristiques précises. Beaucoup parient sur un V8 biturbo inédit, capable de développer jusqu’à 900 chevaux pour la version routière, avec une déclinaison GT3 bridée par la réglementation sportive. Toyota reste discret, mais la présence des pilotes Haas au volant n’a rien d’anodin. Depuis 2024, l’écurie américaine a noué un partenariat technique avec Gazoo Racing, la branche compétition de Toyota.

Alors que les passionnés de sport automobile spéculent sur les futures performances des Lexus et Toyota GT3, la Formule 1 s’apprête, elle aussi, à entrer dans une nouvelle ère. Mais celle-ci ne fait pas l’unanimité. Lance Stroll, pilote Aston Martin, s’est montré très réservé sur les nouvelles réglementations attendues pour 2026. Peu connu pour ses prises de position tranchées, le Canadien n’a pas mâché ses mots : « C’est un peu dommage. La Formule 1 s’est engagée dans cette voie avec l’énergie électrique, et nous avons dû supprimer tout l’appui aérodynamique des voitures pour alimenter les batteries. »

Il s’inquiète d’un appauvrissement du spectacle, aussi bien pour les fans que pour les pilotes, soulignant que les premières simulations font état de monoplaces moins rapides, plus lourdes et moins exigeantes à piloter. Une tendance qui, selon lui, va à l’encontre de l’essence même de la discipline : « Je pense que beaucoup de pilotes sont d’accord là-dessus. Certains ne peuvent peut-être pas en parler pour des raisons politiques, mais je trouve stimulant d’imaginer des voitures qui peuvent hurler un peu plus fort et être un peu plus légères. »