Bottas fragilisé chez Cadillac : des tensions et les résultats décevants font croitre la menace Ocon

L’avenir de Valtteri Bottas chez Cadillac suscite de plus en plus d’interrogations à l’approche de la saison 2027. Alors que le nom d’Esteban Ocon circule avec insistance pour rejoindre l’écurie américaine, Ralf Schumacher estime que le Finlandais devrait tout simplement mettre un terme à sa carrière en Formule 1. Les spéculations portent également sur ses relations avec le nouveau directeur de Cadillac, Marcin Budkowski, tandis que ses performances face à Sergio Pérez ne plaident pas toujours en sa faveur. Mais Bottas, sous contrat pour la saison prochaine selon ses propres déclarations, n’envisage pas de quitter son cockpit.

À 37 ans, Valtteri Bottas se retrouve au centre de nouvelles rumeurs concernant la composition du duo de pilotes Cadillac pour 2027. Le Finlandais avait été recruté aux côtés de Sergio Pérez sous la direction de Graeme Lowdon, avant que Marcin Budkowski ne prenne les commandes de l’écurie américaine à l’été.

Ce changement de direction alimente désormais les interrogations sur l’avenir du pilote, d’autant que Budkowski connaît particulièrement bien Esteban Ocon depuis leur collaboration chez Alpine F1.

Le Français est régulièrement cité parmi les candidats susceptibles de rejoindre Cadillac, ce qui placerait potentiellement Bottas dans une situation délicate.

Ralf Schumacher ne semble d’ailleurs pas convaincu que Bottas ait encore sa place sur la grille de Formule 1.

Le consultant F1 de Sky Deutschland a livré un jugement particulièrement sévère sur le Finlandais.

"Il devrait rester chez lui et aller faire du vélo."

Cette remarque fait directement référence à la passion de Bottas pour le cyclisme, une activité à laquelle il consacre une partie importante de son temps libre. Le pilote Cadillac avait notamment fait parler de lui en rejoignant Singapour à vélo depuis la Malaisie, parcourant plusieurs centaines de kilomètres avant le Grand Prix.

Mais cette initiative pourrait également avoir suscité des tensions en interne. Selon F1-insider, cette traversée à vélo n’aurait pas été approuvée au préalable par Marcin Budkowski. Une information qui, si elle se confirmait, pourrait renforcer les spéculations concernant les relations entre le pilote et son nouveau directeur.

Aucune rupture entre les deux hommes n’est toutefois officiellement établie mais l’intérêt supposé de Cadillac pour Esteban Ocon ne repose pas uniquement sur les interrogations entourant Bottas.

Marcin Budkowski connaît bien le pilote français pour avoir travaillé avec lui chez Alpine et apprécierait particulièrement ses qualités. Cette relation pourrait constituer un avantage pour Ocon si Cadillac décidait de modifier son duo de pilotes.

À l’inverse, Bottas et Pérez ont été recrutés avant l’arrivée de Budkowski, lorsque Graeme Lowdon dirigeait encore l’équipe. Le nouveau responsable n’a donc pas personnellement constitué le tandem actuellement engagé.

Sur le plan sportif, Bottas peine également à se démarquer nettement de son coéquipier. Les deux hommes affichent des performances relativement proches en qualifications, mais Pérez prend généralement l’avantage en course. Le Finlandais n’a terminé devant le Mexicain qu’à une seule reprise jusqu’à présent, un bilan qui ne renforce pas nécessairement sa position dans les discussions sur l’avenir de l’écurie.

Pour autant, un éventuel remplacement ne serait pas simple à organiser. Le principal obstacle à une arrivée d’Ocon à la place de Bottas reste la situation contractuelle du Finlandais.

Celui-ci assure disposer d’un accord valable pour la saison 2027 et ne laisse entendre aucune intention de partir volontairement.

"J’ai un contrat et je serai ici en 2027," a-t-il récemment insisté.

Cadillac devrait verser une indemnité de rupture importante pour se séparer de lui avant le terme de son engagement. Une somme de 10 millions d’euros a été évoquée, soit l’équivalent de deux ans de salaire si ce dernier se termine bien fin 2027.

Une telle opération pourrait représenter une dépense supplémentaire conséquente pour TWG, propriétaire de l’écurie, alors que le groupe ferait déjà face à certaines pressions financières. La situation pourrait donc devenir un arbitrage entre les préférences sportives de la nouvelle direction et le coût d’un changement de pilote.

À ce stade, Bottas continue néanmoins de se projeter pleinement dans l’avenir de Cadillac.

Dans un nouvel entretien accordé au Financial Times, le Finlandais a notamment souligné les progrès réalisés par l’équipe depuis ses débuts en Formule 1.

"Nous constatons clairement une amélioration quelque part à chaque week-end."

"Cela ne se voit pas nécessairement encore dans les résultats, mais dans notre manière de fonctionner en tant qu’équipe dans différents domaines."

Le Finlandais se montre également particulièrement enthousiaste concernant les nouvelles installations de Cadillac à Silverstone.

Après avoir évolué au sein de plusieurs structures de Formule 1, Bottas considère que la nouvelle usine de l’écurie américaine figure au sommet de ce qu’il a pu découvrir dans sa carrière. Interrogé sur le fait de savoir si ces installations étaient même supérieures à celles de Mercedes, il n’a pas hésité.

"Je dirais que oui."

Cet enthousiasme témoigne de son implication dans le projet Cadillac, dont il souhaite accompagner la progression sur le long terme.

"Je devrais encore avoir quelques années devant moi"

Interrogé sur la possibilité de poursuivre son aventure chez Cadillac dans une autre fonction, il n’a pas totalement fermé la porte à cette éventualité. Mais il considère qu’un tel changement serait prématuré.

"Il ne faut jamais dire jamais, mais j’espère que c’est encore loin. Avec tout le travail que je fournis chez Cadillac, je veux finir par en voir les résultats."

"Si je me compare à Fernando ou à Lewis, je devrais encore avoir quelques années devant moi."