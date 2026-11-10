Ralf charge Hamilton : ’il ne mérite pas sa position chez Ferrari’

Lewis Hamilton se retrouve une nouvelle fois sous le feu des critiques après un GP du Brésil compliqué pour Ferrari. Déjà au centre de tensions avec Charles Leclerc après le Mexique, le septuple champion du monde a de nouveau ignoré une consigne stratégique de son équipe à Interlagos, une décision dont il a ensuite assumé la responsabilité. Pour Ralf Schumacher, le problème dépasse toutefois ces désaccords ponctuels : l’ancien pilote estime que Hamilton revendique chez Ferrari une position que ses performances face à Leclerc ne justifient pas.

La situation de Lewis Hamilton chez Ferrari continue de susciter des interrogations. Après les tensions apparues avec Charles Leclerc à l’issue du GP du Mexique, le Britannique a vécu un nouveau week-end délicat au Brésil, où son refus de suivre une instruction stratégique de son équipe a alimenté les critiques.

Ralf Schumacher, qui s’était déjà montré sévère envers le septuple champion du monde, a de nouveau pris position contre lui. L’ancien pilote de Formule 1 estime que Hamilton cherche à occuper une place trop importante au sein de la Scuderia, sans disposer des résultats nécessaires pour justifier une telle influence.

Consultant F1 pour Sky Deutschland, le frère cadet de Michael Schumacher n’a pas mâché ses mots.

"Je pense que Lewis occupe au sein de l’équipe une position qu’il ne mérite pas", a déclaré Ralf Schumacher.

"Le problème, c’est qu’il n’est tout simplement pas assez rapide par rapport à Charles Leclerc."

Pour Ralf Schumacher, les difficultés actuelles de Ferrari ne peuvent pas être dissociées de l’attitude de Hamilton, dont les prises de position de plus en plus affirmées créeraient des problèmes supplémentaires au sein de l’équipe.

L’Allemand considère que le Britannique ne possède pas actuellement l’avantage sportif qui pourrait lui permettre d’imposer naturellement ses choix face à son coéquipier.

Il établit notamment un parallèle avec la période durant laquelle son frère Michael Schumacher dominait Ferrari, une époque où sa supériorité en piste lui conférait une autorité incontestable.

Selon Ralf Schumacher, la situation serait très différente si Hamilton parvenait à prendre régulièrement l’ascendant sur Leclerc.

"S’il était clairement meilleur que son coéquipier, comme c’était le cas avec mon frère à l’époque, cette discussion n’existerait même pas. C’est lui qui la provoque", a affirmé l’ancien pilote.

Son conseil au septuple champion du monde est particulièrement direct : plutôt que de chercher à peser davantage sur les décisions de Ferrari, Hamilton devrait avant tout démontrer sa supériorité en piste.

"Sois toujours devant ! Roule une seconde, une demi-seconde plus vite que Charles. Gagne toutes les courses ou termine devant lui."

"C’est aussi simple que cela."

Hamilton reconnaît son erreur stratégique au Brésil

Les déclarations de Ralf Schumacher interviennent après un nouvel épisode de désaccord stratégique entre Hamilton et Ferrari lors du GP du Brésil.

Dans des conditions météorologiques changeantes à Interlagos, le Britannique a choisi de ne pas suivre une instruction de son équipe lui demandant de rentrer aux stands.

Cette décision a compliqué sa course, alors que la Scuderia cherchait à adapter sa stratégie à l’évolution de la pluie.

Hamilton a toutefois expliqué que l’appel de Ferrari était intervenu très tardivement, à un moment où il revenait sur Liam Lawson.

Le septuple champion du monde affirme également ne pas avoir été prévenu que les précipitations allaient s’intensifier, une information qui aurait pu modifier son appréciation de la situation.

"Si j’avais su, je serais rentré", a expliqué Hamilton.

Malgré ces circonstances, le Britannique n’a pas cherché à rejeter entièrement la responsabilité sur son équipe.

Il a reconnu avoir commis une erreur en ne respectant pas l’instruction reçue et a présenté ses excuses à Ferrari.

"Et au bout du compte, c’est ma responsabilité. Je suis désolé pour l’équipe, pour cela."

Un deuxième refus stratégique après Singapour

Cet épisode n’est pas isolé dans la saison de Lewis Hamilton.

Quelques semaines plus tôt, lors du GP de Singapour, le Britannique avait déjà ignoré une instruction de Ferrari lui demandant de rentrer aux stands sous régime de voiture de sécurité virtuelle.

Cette décision lui avait coûté une occasion de monter sur le podium, alors que la stratégie envisagée par son équipe aurait pu lui permettre de décrocher un résultat nettement plus favorable.

Le nouvel incident survenu au Brésil vient donc renforcer les interrogations sur la communication entre Hamilton et son muret des stands.

Il intervient également dans un contexte où les relations sportives entre le Britannique et Charles Leclerc ont déjà été mises à l’épreuve, notamment après les tensions apparues au Mexique.

Pour Ralf Schumacher, "cette accumulation de désaccords illustre le décalage entre l’influence que Hamilton entend exercer chez Ferrari et son niveau de performance actuel face à son coéquipier."

Mais tous les observateurs ne considèrent pas que les relations entre les deux pilotes constituent le principal problème de la Scuderia.

Le journaliste et commentateur italien Leo Turrini, observateur de longue date de Ferrari, estime que les discussions autour de la rivalité entre Hamilton et Leclerc détournent l’attention de questions beaucoup plus importantes.

Dans sa dernière chronique publiée dans le Quotidiano, il s’interroge sur l’intérêt de consacrer autant d’énergie aux tensions internes alors que la Scuderia peine à retrouver le niveau de compétitivité attendu.

"Actuellement, nous nous amusons avec la querelle entre Hamilton et Leclerc. Mais dans quel but ?" a écrit Turrini.

Pour illustrer les difficultés de Ferrari, l’Italien prend l’exemple de Max Verstappen.

Le pilote Red Bull, qui avait dû composer avec une monoplace particulièrement difficile en début de saison, est désormais en position de terminer deuxième du championnat du monde des pilotes.

Une remontée qui contraste avec les résultats de Ferrari, malgré les attentes placées dans l’association entre Hamilton et Leclerc.

"Est-ce que nous réalisons que Verstappen, qui jusqu’au début de l’été pilotait une voiture qui tombait en morceaux, va terminer deuxième du championnat ?"

Au-delà de cette comparaison, Turrini remet directement en question la capacité de la direction de Ferrari à définir une stratégie crédible pour sortir l’équipe de ses difficultés.

Le commentateur italien interpelle ainsi les responsables de la Scuderia sur leur vision à long terme, estimant que les querelles entre pilotes ne devraient pas faire oublier l’absence de résultats à la hauteur de l’histoire de Ferrari.

"La personne qui possède l’un des derniers symboles nationaux, à savoir Ferrari, a-t-elle un plan, un programme, un projet, ne serait-ce qu’une ébauche d’idée pour l’avenir ?"

"Une réponse serait appréciée."