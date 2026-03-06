Lindblad impressionne déjà, Racing Bulls a vécu ’une journée très productive’

Arvid Lindblad a été une des attractions de la journée à Melbourne, à l’occasion des premiers essais du Grand Prix d’Australie. Le débutant de chez Racing Bulls a terminé la première séance du jour en cinquième place, tandis qu’il était huitième au terme de la journée.

Il se félicite d’avoir rapidement compris comment exploiter la voiture et a vite perdu l’inquiétude qui l’habitait en début de journée quant à sa capacité à ne pas faire d’erreurs. Un petit accrochage avec George Russell dans les stands a été jugé comme la responsabilité du pilote Mercedes, qui a reçu une réprimande.

"C’était une bonne première journée. Ce matin, avant de monter dans la voiture, j’étais un peu nerveux car c’était ma toute première journée en tant que pilote officiel de F1 lors d’un Grand Prix" a déclaré le jeune Britannique.

"J’ai vraiment apprécié l’expérience et, tout au long de la journée, nous avons pu dérouler le programme avec l’équipe, en testant des relais courts ainsi que des relais avec beaucoup de carburant pour être prêts pour demain. C’était une journée positive et j’ai maintenant très hâte d’être à demain pour mes premières qualifications."

Liam Lawson était 13e au terme des EL2, mais le Néo-Zélandais est lui aussi positif au sujet de sa journée et de celle de l’équipe : "Nous avons eu une journée très productive aujourd’hui. Nous avons pratiquement terminé notre plan de roulage et, dans l’ensemble, je suis satisfait de notre vitesse."

"Bien sûr, nous essayons de nous améliorer autant que possible, mais arriver en Australie avec une voiture performante, développée à partir de simulations et d’un roulage limité, nous place dans une position prometteuse."

"L’analyse de ces nouvelles voitures semble beaucoup plus approfondie et il y a énormément de choses à faire derrière le volant cette année par rapport aux années précédentes, donc nous apprenons continuellement."

"Arvid a également connu une journée positive aujourd’hui, nous fournissant des données vraiment utiles sur les deux voitures sur lesquelles nous avons travaillé. Un grand merci à l’équipe qui a fait un travail brillant pour produire un ensemble solide et amener la voiture là où elle en est aujourd’hui."

Alan Permane, le directeur de Racing Bulls, salue une journée parfaitement menée : "Ce fut un vendredi sans accroc pour nous, et pouvoir effectuer un programme normal avec une toute nouvelle voiture a été une bonne chose."

"Nous avons apporté un nouveau plancher et un nouvel aileron arrière à Melbourne, que nous avons évalués parallèlement aux pneumatiques, tout en observant notre niveau en termes d’équilibre et de rythme."

"Nous avons perdu un peu de temps ce matin lors des EL1 avec Arvid à cause d’un bug logiciel, mais cela n’a pas semblé le déstabiliser, il a géré cela avec beaucoup de calme. Nous avons encore du travail pour améliorer l’équilibre, mais la voiture réagit bien aux changements et je suis certain que nous en effectuerons d’autres pendant la nuit pour les évaluer lors des EL3."