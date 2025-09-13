Verstappen ne doit pas reproduire ’l’erreur’ de Hamilton s’il va chez Ferrari

Max Verstappen pourrait-il à son tour céder aux sirènes de Ferrari et rejoindre la Scuderia, comme l’a fait Lewis Hamilton cet hiver ? C’est en tout cas quelque chose qu’aimerait voir Eddie Irvine, même s’il est conscient qu’il n’y a aucune logique à ce que cela arrive dans un avenir proche.

Irvine a lui-même piloté pour Ferrari entre 1996 et 1999 et il a gagné des courses lors de sa dernière saison en rouge, remplaçant Michael Schumacher blessé dans la course au titre mondial. Mais il pense que la victoire doit être le minimum que vise un pilote de la Scuderia.

"Ils ont deux pilotes sous contrat pour l’année prochaine, donc il n’y a pas de discussion. Est-ce qu’il y a une chance ? Oui, il y a beaucoup de chances dans la vie pour toutes sortes de décisions" note Irvine.

"Bien sûr, pour le moment, ce n’est pas à l’ordre du jour, mais qui sait ? Je ne sais même pas combien de temps je vais encore piloter en Formule 1, donc il y a encore beaucoup d’inconnues pour moi. Il est toujours très difficile de savoir ce qu’il va se passer."

"Tous les pilotes se projettent là-bas et s’imaginent ’j’aimerais piloter pour Ferrari’. Mais je pense que c’est là que l’erreur se fait, vouloir aller chez Ferrari juste pour y piloter. Si un jour je veux y aller, ce ne sera pas juste pour piloter pour Ferrari, ce sera parce que j’y vois une opportunité de gagner."

"Et si vous gagnez avec Ferrari, c’est encore mieux. Et je pense que c’est là qu’il ne faut pas se laisser guider uniquement par les émotions et la passion d’une marque. Il faut y aller parce qu’on sent que c’est le bon endroit."

Cependant, Irvine souligne que Verstappen ne doit pas attendre trop longtemps avant de prendre cette décision, ce qui, selon lui, est arrivé à Lewis Hamilton : "Le problème avec Lewis, c’est qu’il est arrivé un peu trop vieux. Mais il a gagné sept championnats du monde, donc il y a toujours un prix à payer."

Irvine adorerait voir le champion du monde en titre, quadruple titré, Max Verstappen rejoindre Ferrari, et estime que le Néerlandais pourrait y avoir un impact similaire à celui de Michael Schumacher.

Pour l’Irlandais, voir Verstappen rejoindre Ferrari ferait le même effet que Schumacher dans les années 90 car ces deux pilotes incarnent l’excellence incontestée de leur époque. Et c’est selon lui ce qui pourrait permettre à l’équipe italienne de recruter malgré une isolation certaine sur le plan géographique.

"C’est très difficile, Ferrari, parce qu’ils sont seuls en Italie. Les écuries britanniques sont toutes entourées d’autres équipes, il y a une sorte de pollinisation croisée. C’est très différent, beaucoup plus difficile d’être isolé à Maranello. C’est comme ça. C’est toujours plus dur pour Ferrari."

"Ils ont l’image, ils ont l’histoire, ils ont tout, sauf cette pollinisation croisée, et c’est vraiment difficile. À mon époque, Michael est arrivé, il était vu comme de loin le pilote le plus rapide. Et grâce à ça, Rory Byrne est venu, Ross [Brawn] est venu, et toute l’équipe s’est construite autour du fait que Michael était d’un autre monde."

"Un peu comme Verstappen aujourd’hui : s’il allait quelque part, il pourrait emmener beaucoup de monde avec lui. Sans tout le système réuni, tout le monde est, vous savez, au même niveau. C’est dur, la Formule 1, c’est dur."

"Michael a beaucoup sacrifié, comme deux ou trois, peut-être même plus, championnats du monde pour quitter Benetton. Parce que les premières années, les gens n’ont aucune idée de la difficulté qu’il y avait chez Ferrari. Michael savait que ça ne servait à rien pour lui. Il était tellement au-dessus des autres."

"Il s’est juste dit ’je vais y aller. Je vais voir ce que je peux faire’, ce qui était incroyable. Et il l’a fait. Mais les gens oublient que ça a pris quatre ans. Il était toujours dans le coup, mais on voyait qu’il donnait tout, qu’il tirait le maximum de la voiture pour y arriver."

"C’était donc très facile que ça ne marche pas. J’adorerais que Verstappen vienne chez Ferrari. Je pense que les deux ensemble seraient sensationnels. J’espère juste qu’il n’attendra pas trop longtemps, comme Lewis l’a fait."