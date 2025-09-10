Hulkenberg salue ’la machine’ Bortoleto, le nouvel atout de Sauber et Audi F1

Nico Hülkenberg admet que son coéquipier, Gabriel Bortoleto, donne de plus en plus le ton chez Sauber.

Le vétéran allemand, qui a finalement décroché son premier podium en F1 plus tôt cette saison à Silverstone, est mené 10 à 6 par le Brésilien en qualifications depuis le début de l’année. À Monza, Hülkenberg n’a obtenu que la 12e place sur la grille, tandis que Bortoleto a impressionné en terminant huitième.

"Je pense qu’il y avait plus. J’ai raté le premier tour en Q2, ce qui m’a rendu vulnérable lors du dernier run. J’ai dû rattraper mon retard, ce qui a pris du temps."

Néanmoins, Hülkenberg ne tarit pas d’éloges sur Bortoleto, aidé en Formule 1 par l’ancien patron Bernie Ecclestone et par son manager Fernando Alonso.

"Il fait vraiment du bon travail," a admis Hülkenberg.

"C’est une machine, il enchaîne les tours comme une imprimante qui ne tombe jamais en panne d’encre. Il fait rarement des erreurs, même en tant que débutant. Il est en pleine phase d’apprentissage, mais c’est assurément un pilote d’avenir."

Bortoleto a admis avoir été anxieux à l’idée d’affronter un coéquipier aussi expérimenté.

"Honnêtement, je me suis dit : ’Ça va être dur’. J’admire Nico depuis la F2 et la F3. Je me suis toujours dit : ’Ce type est tellement rapide’. Cette année, je savais que je devais me dépasser, courir pour ma survie."

Le Brésilien de 20 ans a néanmoins souligné que la lutte était plus serrée qu’il n’y paraît.

"Honnêtement, c’est très serré si l’on regarde les données."

"Le milieu de peloton est tellement serré cette année que chaque milliseconde compte. Nous ne nous demandons pas conseil, mais nous étudions les données de chacun. Nous attendons tous les deux la même chose de la voiture, et cela aide l’équipe."

À Monza, l’ancien directeur de Williams, Jost Capito, a même qualifié Bortoleto de "meilleur rookie de la saison".

De son côté, le directeur de l’équipe, Mattia Binotto, insiste sur le fait que l’ascension du Brésilien n’est pas un hasard.

"Nous sommes ravis de l’avoir recruté pour notre projet Audi F1. On peut facilement dire aujourd’hui qu’il était bon en F3 et en F2, mais c’est nous qui l’avons recruté."

"C’est un travailleur acharné, très rapide, et il a déjà fait ses preuves. Il deviendra un pilote de haut niveau."

Binotto a ajouté qu’Audi, qui prendra les commandes de l’équipe en 2026, est réaliste quant à sa première année, toujours avec Hülkenberg et Bortoleto.

"Nous n’attendons pas de grandes choses, mais l’important est de progresser encore et encore. Nico est rapide, régulier, c’est un modèle. Gabriel apprend calmement, sans pression. Ensemble, ils donnent de la crédibilité au projet."