Bortoleto a ’testé les limites’ de la Sauber, Hülkenberg ’manque de rythme’

Gabriel Bortoleto a connu une journée à rebondissements à Imola, pour les premiers essais du Grand Prix d’Emilie-Romagne. Le pilote Sauber F1 a terminé dans le top 10 des EL1 malgré un crash en fin de séance, qu’il regrette évidemment.

"C’était dommage de finir comme ça ce matin car la séance se passait bien. J’ai essayé de trouver les limites de la voiture, j’essayais de garder un bon rythme sur les longs relais et trouver la limite, et j’ai corrigé un petit travers" a déclaré Bortoleto.

"Sur ce circuit, comme je l’ai dit en débutant ce week-end, il n’y a pas de place pour l’erreur. J’ai tenté de rattraper mon erreur, j’ai réussi à la corriger mais c’était un peu tard. J’ai réussi à avoir l’accident de face, je n’ai endommagé que l’aileron avant et j’ai pu faire les EL2."

Nico Hülkenberg est quelque peu frustré par le manque de performance de la C45, mais il n’est pas encore inquiet pour la suite du week-end, même s’il espère de nets progrès avant les qualifs : "Il y a toujours plusieurs facteurs, les modes moteur, les charges de carburant."

"C’est un vendredi correct, pas de soucis, on manque un peu de rythme si l’on regarde la feuille des temps, mais l’équilibre est bon. Les écarts sont serrés et le peloton est serré sur un circuit court. On doit trouver un truc un peu miraculeux avant demain pour gagner en performance."

Interrogé sur le pneu C6, le plus tendre de Pirelli, l’Allemand est satisfait : "Sur un seul tour, il était correct. J’ai vu que Fernando a fait son meilleur tour sur le pneu medium, qui est le plus tendre de l’an dernier. On verra si les autres font quelque chose de différent mais en matière d’allocation des pneus, il n’y a pas beaucoup d’opportunités."