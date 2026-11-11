Vasseur critiqué pour son attitude passive, Verstappen accuse Ferrari d’avoir créé ses problèmes

Frédéric Vasseur se retrouve une nouvelle fois sous le feu des critiques après un Grand Prix du Brésil décevant pour Ferrari. Alors que la Scuderia peine à retrouver un niveau de performance conforme à ses ambitions, le journaliste italien Giorgio Terruzzi reproche au directeur de l’écurie de sembler presque indifférent à la situation. Une attitude qu’il juge particulièrement préoccupante dans un contexte déjà tendu entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc. De son côté, Max Verstappen estime que Ferrari a elle-même créé les conditions de cette rivalité en réunissant deux pilotes qui se considèrent tous les deux capables de gagner.

La situation de Ferrari continue de susciter de vives réactions en Italie. Après un nouveau week-end difficile au Grand Prix du Brésil, les critiques ne concernent plus seulement les performances de la monoplace ou les relations entre ses pilotes, mais également l’attitude de Frédéric Vasseur.

Le directeur français de la Scuderia est désormais directement visé par Giorgio Terruzzi, journaliste italien expérimenté et observateur de longue date de la Formule 1.

Dans son podcast Terruzzi Racconta, enregistré après la course d’Interlagos, celui-ci a exprimé son incompréhension face à ce qu’il considère comme un manque d’implication visible de Vasseur dans les difficultés actuelles de Ferrari.

Le journaliste estime notamment que le Français ne donne pas suffisamment le sentiment de vouloir provoquer une réaction au sein de son équipe, alors que les résultats restent très éloignés des attentes.

Pour Giorgio Terruzzi, le principal problème ne réside pas uniquement dans les performances de Ferrari, mais dans la manière dont Frédéric Vasseur semble réagir aux difficultés rencontrées par son équipe.

Le journaliste italien considère que le directeur de la Scuderia adopte trop souvent une posture distante, comme s’il observait les événements de l’extérieur plutôt que d’en être l’un des principaux responsables.

"J’ai l’impression qu’il ne s’en soucie pas beaucoup", a déclaré Terruzzi.

"Il donne toujours l’impression d’être un observateur extérieur plutôt que quelqu’un de directement impliqué. Et il est directement impliqué."

Le journaliste italien s’est montré particulièrement déçu par la communication de Frédéric Vasseur à l’issue du week-end brésilien.

Alors que Ferrari a connu une nouvelle course compliquée, avec Lewis Hamilton et Charles Leclerc évoluant pendant une grande partie du Grand Prix en dehors des positions donnant accès aux points, Terruzzi estime que le directeur de la Scuderia n’a pas suffisamment marqué les esprits.

"Il ne marque jamais les esprits. Il n’y a jamais une déclaration avant ou après la course qui mérite d’être reprise", a-t-il regretté.

"Au Brésil, il s’est simplement contenté de dire qu’il manquait quelque chose. Les deux pilotes étaient en dehors des points pendant les trois quarts de la course, à errer dans un vide absolu."

Les difficultés de Ferrari ne se limitent pas à ses résultats en piste. La relation entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc reste également un sujet de discussion depuis leur accrochage controversé lors du Grand Prix de Mexico.

Frédéric Vasseur a pourtant assuré que les tensions entre Hamilton et Leclerc avaient été résolues à la suite de cet épisode. Mais la question de leur cohabitation continue de susciter des commentaires, notamment de la part de Max Verstappen.

Le pilote Red Bull estime que Ferrari s’est placée elle-même dans une situation délicate en choisissant d’associer deux pilotes qui nourrissent les mêmes ambitions.

Pour Max Verstappen, les tensions entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc ne constituent pas une véritable surprise.

"Si j’étais directeur d’équipe ou si j’avais ma propre écurie, je ne prendrais jamais les deux meilleurs pilotes", a expliqué Verstappen.

"C’est précisément à ce moment-là que ce genre de situation se produit. C’est normal, parce que l’un ne cédera pas face à l’autre, puisqu’ils pensent tous les deux pouvoir gagner. Et je suis pareil."

"Au Mexique, avec un numéro 1 clairement désigné et un numéro 2 clairement désigné, ils auraient passé le départ aux première et deuxième places, et ils auraient également terminé la course premier et deuxième. Ou peut-être premier et troisième.

"Les gens ne sont très souvent pas d’accord avec moi, mais avec ma propre écurie, je ne signerais jamais deux numéro 1. Des gens seront totalement en désaccord avec moi, mais c’est comme ça."

"Parfois les choix de carrière vous amène à cohabiter avec un autre n°1. Mais si vous avez une bonne F1, vous n’avez pas forcément besoin de deux pilotes n°1. Un bon n°2 suffit. L’histoire de la Formule 1 a toujours montré que ce fonctionnement marchait parfaitement entre deux équipier, et souvent pendant plusieurs années."