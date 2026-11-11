Racing Bulls offre un dernier test F1 à Tsolov avant de trancher

Liam Lawson semble se rapprocher d’une prolongation chez Racing Bulls pour la saison 2027 de Formule 1, mais rien n’est encore officiellement décidé. Alors que plusieurs sources évoquent le maintien du Néo-Zélandais aux côtés d’Arvid Lindblad, Red Bull poursuit parallèlement l’évaluation de Nikola Tsolov, actuellement engagé dans la lutte pour le titre en Formule 2. Le Bulgare doit effectuer deux journées d’essais au Hungaroring au volant d’une ancienne monoplace de F1, tandis que son nom continue de circuler pour un baquet dans l’écurie de Faenza. Une autre possibilité se dessine toutefois...

L’avenir de Liam Lawson chez Racing Bulls reste l’un des dossiers encore ouverts sur le marché des pilotes pour 2027. Malgré une saison convaincante aux côtés d’Arvid Lindblad, le Néo-Zélandais attend toujours la confirmation officielle de son maintien au sein de l’écurie italienne.

Les dernières informations laissent pourtant penser que Racing Bulls pourrait choisir la continuité en conservant son duo actuel pour une deuxième saison consécutive.

Cette hypothèse apparaît d’autant plus crédible que Lawson et Lindblad ont contribué aux bons résultats de l’équipe en 2026, au point de lui permettre d’envisager la meilleure position de son histoire au championnat des constructeurs.

Mais Red Bull n’a pas encore arrêté définitivement son choix, et un autre pilote de sa filière continue de faire pression pour accéder à la Formule 1 : Nikola Tsolov.

Le Bulgare, actuellement engagé dans la lutte pour le titre de Formule 2, poursuit son apprentissage au volant d’une monoplace de la catégorie reine, avec un nouveau programme d’essais organisé cette semaine en Hongrie.

Deux journées d’essais au Hungaroring pour Tsolov

Nikola Tsolov doit prendre le volant d’une ancienne Formule 1 ce mercredi et demain sur le circuit du Hungaroring, près de Budapest. Un dernier test avec une F1 avant de trancher.

Le pilote bulgare participe à un programme TPC (Testing of Previous Cars), qui permet aux équipes de faire rouler des monoplaces datant de saisons précédentes, dans un cadre réglementaire distinct des essais avec les voitures actuelles.

Pour cette nouvelle séance, Tsolov utilisera une F1 de 2025 équipée d’un moteur Honda. Ces deux journées doivent lui permettre d’accumuler davantage d’expérience au volant d’une F1 et de poursuivre son évaluation par Red Bull, qui continue de suivre attentivement sa progression.

Les conditions météorologiques ne devraient toutefois pas être idéales pour ce programme. Budapest connaît actuellement un temps relativement froid et humide, avec une piste susceptible d’être mouillée pendant les essais. Ces conditions ne devraient cependant pas empêcher le déroulement des deux journées prévues.

La présence de Tsolov au Hungaroring confirme en tout cas que Red Bull souhaite poursuivre son développement, alors que le Bulgare figure parmi les candidats potentiels à une promotion chez Racing Bulls en 2027.

Tsolov toujours en lutte pour le titre de Formule 2

Le pilote bulgare s’est progressivement imposé comme l’un des espoirs les plus prometteurs de la filière Red Bull grâce à ses performances dans les catégories de promotion.

Cette saison, il est notamment engagé dans une lutte serrée pour le titre de Formule 2. À deux manches de la fin du championnat, qui se disputeront au Qatar puis à Abu Dhabi, Tsolov accuse seulement sept points de retard sur Rafael Câmara.

Le Brésilien, son principal rival dans la course au titre, a déjà franchi une étape dans sa carrière en effectuant ses débuts en Formule 1 à domicile, lors du Grand Prix à São Paulo, au volant d’une Haas. Câmara dispose également d’un baquet confirmé pour la saison 2027, puisqu’il sera titulaire au sein de l’écurie américaine l’année prochaine.

La situation est donc différente pour Tsolov, dont l’avenir en Formule 1 reste à déterminer. Ses performances en Formule 2, associées à ses derniers essais au volant d’une ancienne F1, pourraient peser dans la réflexion des responsables de la filière autrichienne.

Mais malgré sa progression, le Bulgare ne dispose pas encore de la garantie de rejoindre la grille de départ en 2027. La principale difficulté pour Tsolov réside dans les performances réalisées par les deux pilotes actuellement titulaires chez Racing Bulls.

Liam Lawson et Arvid Lindblad ont formé un duo solide tout au long de la saison 2026, contribuant régulièrement au total de points de l’écurie de Faenza. Leurs résultats permettent aujourd’hui à Racing Bulls de se rapprocher d’une cinquième place au championnat du monde des constructeurs.

Un tel classement représenterait le meilleur résultat de l’histoire de l’équipe, toutes dénominations confondues. Cette réussite plaide naturellement en faveur de la stabilité, et plusieurs informations indiquent que Lawson et Lindblad pourraient être reconduits ensemble pour 2027.

Le Néo-Zélandais semble notamment avoir renforcé sa position au fil de la saison, alors que son avenir avait longtemps fait l’objet de spéculations. Mais Racing Bulls refuse toujours de confirmer officiellement son duo de pilotes pour l’année prochaine.

L’écurie doit déterminer si elle souhaite poursuivre avec le Néo-Zélandais, dont elle connaît désormais les performances et l’expérience, ou donner sa chance au Bulgare après son ascension dans les catégories de promotion.

Si Racing Bulls décide finalement de conserver Lawson et Lindblad en 2027, Red Bull envisagerait de maintenir Nikola Tsolov étroitement associé à son programme de Formule 1.

Le Bulgare pourrait notamment devenir le troisième pilote de Red Bull et Racing Bulls, avec un calendrier de roulage plus important que celui dont il dispose actuellement.

Cette fonction lui permettrait de participer plus régulièrement aux premières séances d’essais libres des Grands Prix, tout en poursuivant ses programmes TPC au volant d’anciennes monoplaces.

Une telle solution permettrait à Red Bull de conserver le Bulgare dans son environnement et de préparer une éventuelle promotion ultérieure. En parallèle, Tsolov poursuivrait sa formation en Super Formula.