Audi F1 veut confirmer ses progrès à Austin et vise un double top 10

Audi F1 aborde le Grand Prix des États-Unis avec l’ambition de prolonger la dynamique positive observée à Singapour, où Nico Hülkenberg a permis à l’écurie allemande d’inscrire de précieux points. À l’approche d’un nouvel enchaînement de trois courses en trois semaines, qui conduira les équipes d’Austin à Mexico puis au Brésil, la formation dirigée en piste par Allan McNish entend poursuivre sa progression dans un milieu de peloton particulièrement serré.

Après une campagne asiatique conclue sur une note positive, Audi retrouve le continent américain avec la volonté de confirmer les progrès réalisés au cours des dernières semaines. Le Grand Prix des États-Unis, disputé sur le Circuit des Amériques à Austin, marque le début d’une nouvelle série de trois courses consécutives, avant les rendez-vous du Mexique et du Brésil.

Cette séquence s’annonce particulièrement exigeante pour les écuries, tant sur le plan sportif que logistique, avec peu de temps disponible entre les Grands Prix. Pour Audi, l’enjeu sera de maintenir le niveau de compétitivité affiché à Singapour, tout en continuant à réduire l’écart avec ses adversaires directs.

Allan McNish, directeur de la compétition chez Audi, estime que le résultat obtenu à Singapour constitue un encouragement important pour l’ensemble de l’équipe.

"C’était encourageant de voir nos efforts se traduire par une solide performance à Singapour, et cela nous donne confiance à l’approche des prochaines courses. Dans le même temps, nous savons à quel point la concurrence est serrée et tout le travail qu’il nous reste à accomplir."

"Austin marque le début d’une nouvelle série de courses exigeante, et nous voulons l’aborder avec la même détermination que celle dont nous avons fait preuve à Singapour. Nous avons franchi de bonnes étapes récemment, et l’objectif est maintenant de continuer à pousser, de trouver ce petit supplément de performance et de nous donner davantage d’occasions de placer nos deux voitures dans la lutte pour les points."

Cette ambition concerne aussi bien Nico Hülkenberg, qui a récemment apporté un résultat important à l’équipe, que Gabriel Bortoleto, toujours à la recherche d’un week-end lui permettant d’exploiter pleinement son potentiel.

Pour Hülkenberg, le Grand Prix de Singapour a constitué une conclusion satisfaisante à la précédente série de trois courses. L’Allemand a notamment apprécié de pouvoir récompenser le travail de son équipe en inscrivant des points précieux au championnat.

"Singapour a été une excellente manière de terminer cette série de trois courses, et cela faisait plaisir de récompenser l’équipe avec quelques points lors du Sprint puis de la course. Nous en avons évidemment profité, mais en Formule 1, on ne vaut jamais plus que sa dernière séance, donc notre attention est désormais entièrement tournée vers Austin."

Le pilote de l’Audi numéro 27 apprécie particulièrement le Circuit des Amériques.

"Le COTA est un excellent circuit à piloter, avec un bon mélange de virages rapides, de portions techniques et de véritables possibilités de se battre en piste. Les supporters texans apportent toujours une formidable énergie également."

"Nous nous lançons dans trois nouvelles semaines bien chargées, donc ce sera agréable de s’y remettre immédiatement. Espérons que nous pourrons nous placer dans une bonne position et donner à l’équipe une nouvelle raison de faire la fête."

De l’autre côté du garage, Gabriel Bortoleto aborde Austin avec une motivation particulière. Le Brésilien reconnaît que les dernières courses ne se sont pas déroulées comme il l’espérait, malgré plusieurs performances lui ayant permis de se rapprocher du top 10.

"Austin est toujours un week-end agréable, avec une superbe ambiance, donc je suis heureux de retourner au Texas. Les choses ne se sont pas tout à fait passées comme je le souhaitais lors des dernières courses, alors je suis motivé à l’idée de retourner en piste et de tenter à nouveau ma chance ce week-end."

"Nous avons été proches du top 10 à plusieurs reprises, et j’ai vraiment envie de transformer cela en un bon résultat. C’est le début de trois courses consécutives, et je suis prêt à donner le meilleur de moi-même pour, je l’espère, bien commencer cette nouvelle série de trois Grands Prix."