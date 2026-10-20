Mercedes F1 possède ce que McLaren recherche désespérément selon Piastri

Oscar Piastri reconnaît que McLaren peine toujours à comprendre certains comportements de sa monoplace en cette saison 2026, alors que Mercedes domine largement le championnat. L’Australien estime notamment que la confiance dont disposent les pilotes de l’écurie allemande à l’entrée des virages constitue un avantage particulièrement enviable. Si les nouvelles contraintes imposées aux pneumatiques compliquent le pilotage, Piastri refuse d’en faire l’unique explication des difficultés de la MCL40, dont les performances restent parfois difficiles à exploiter.

La saison 2026 a profondément bouleversé la hiérarchie de la Formule 1, et McLaren figure parmi les équipes ayant le plus souffert de cette redistribution des cartes. Après avoir remporté les deux derniers titres mondiaux des constructeurs, l’écurie de Woking a perdu son statut de référence avec l’introduction de la nouvelle réglementation technique.

La MCL40 reste capable de performances intéressantes, notamment sur un tour lancé, mais son comportement se révèle suffisamment délicat pour empêcher ses pilotes d’en exploiter régulièrement tout le potentiel. McLaren se retrouve ainsi engagée dans une lutte serrée avec Red Bull pour conserver la troisième place du championnat des constructeurs.

À l’inverse, Mercedes a parfaitement négocié cette nouvelle ère réglementaire. Avec 11 victoires lors des 17 premiers Grands Prix, la W17 s’est imposée comme la monoplace de référence du plateau. L’écurie allemande se rapproche d’un neuvième titre mondial des constructeurs, tandis que Kimi Antonelli est lui aussi proche de décrocher la couronne des pilotes.

Cette supériorité ne se limite pas à un seul domaine de performance, comme l’a souligné Oscar Piastri.

Parmi les difficultés rencontrées par les pilotes cette saison figure le comportement des pneumatiques, directement influencé par les particularités des monoplaces de 2026. Pirelli a imposé des pressions de gonflage plus élevées pour des raisons de sécurité, notamment afin de tenir compte d’une éventuelle défaillance du système aérodynamique actif.

Les voitures sont conçues pour fonctionner avec une résistance à l’air et un appui réduits dans les lignes droites lorsque le mode ligne droite est activé. Si ce dispositif venait à ne pas fonctionner comme prévu, les pneumatiques pourraient subir des contraintes supplémentaires importantes, susceptibles d’entraîner des défaillances.

Les pressions plus élevées permettent de limiter ces risques, mais elles modifient également le comportement des gommes. Elles peuvent notamment accentuer leur déformation et leur donner un profil plus bombé, ce qui réduit les sensations transmises aux pilotes et complique la recherche de la performance maximale.

Interrogé sur l’influence de ces caractéristiques sur les performances des monoplaces en 2026, Oscar Piastri a reconnu ne pas disposer d’une explication définitive.

"Si je le savais, je serais beaucoup plus heureux."

"Je pense que ce n’était pas une énorme surprise de voir Mercedes aussi loin devant. Ils ont été très, très rapides partout. Je pense que leur vitesse en ligne droite a toujours été très bonne et que la confiance dont ils disposent à l’entrée des virages est généralement quelque chose que nous leur envions."

Piastri estime que les difficultés de la MCL40 sont particulièrement révélatrices en qualifications. La monoplace peut se montrer extrêmement rapide lorsque le pilote parvient à dépasser certaines limites de comportement, mais elle peut également perdre beaucoup de temps lorsque ces difficultés deviennent trop importantes.

Selon l’Australien, certaines performances de Lando Norris ont même dépassé ce que le potentiel intrinsèque de la voiture pouvait laisser espérer.

"Pour parler franchement, je pense que certains des tours réalisés par Lando en qualifications pour décrocher la pole position étaient meilleurs que ce que la voiture méritait. Mais je pense que, pour nous en tout cas, et je ne peux pas parler au nom des autres, si vous parvenez à franchir cette barrière qui vous limite, vous trouvez énormément de temps au tour. C’est un peu tout le problème."

La MCL40 semble disposer d’une fenêtre de fonctionnement particulièrement exigeante, dans laquelle le pilote doit parvenir à trouver les bonnes sensations pour exploiter pleinement son potentiel.

"Soit vous êtes assez loin, soit vous êtes vraiment rapide. Il n’y a pas vraiment d’entre-deux, et cela a été un peu compliqué cette année. Je ne pense donc pas que ce soit nécessairement lié aux pneumatiques."

L’Australien estime que McLaren doit encore progresser dans la compréhension des exigences particulières de sa monoplace.

"Je pense que, de notre côté, il y a clairement plusieurs aspects dans la manière dont nous devons piloter la voiture qui aggravent peut-être ce phénomène."

Piastri rappelle également que cette irrégularité ne constitue pas un problème totalement nouveau pour McLaren.

"Même l’année dernière, nous avions des relais ou des week-ends où notre rythme était incroyable, sans vraiment savoir pourquoi, et nous rencontrions davantage de difficultés lors d’autres week-ends, sans vraiment savoir pourquoi non plus."

Piastri refuse donc de réduire les difficultés actuelles de McLaren à la seule sensibilité des gommes.

"Il y a donc toujours des inconnues, mais je ne pense pas que ce soit aussi simple que de dire que les pneumatiques sont simplement très sensibles. Les autres y arrivent."