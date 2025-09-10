Déçu, fatigué : l’avenir de Leclerc au sein de Ferrari remis en question

Le contrat à long terme de Charles Leclerc chez Ferrari est une fois de plus remis en question dans la presse italienne après le Grand Prix d’Italie à Monza.

Eurosport Italia a souligné la nature « non spécifiée » du contrat pluriannuel actuel de Leclerc, précisant que son maintien en rouge pourrait dépendre des performances de Ferrari dans le cadre du règlement strict de 2026.

"Son avenir pourrait changer si 2026 s’avère aussi décevante que la saison actuelle. Certaines clauses pourraient modifier la relation," a affirmé le média.

Un éditorial virulent du Corriere della Sera a relancé les spéculations sur l’avenir de Leclerc chez Ferrari.

Rédigé par Giorgio Terruzzi, l’un des chroniqueurs italiens de Formule 1 les plus respectés et un initié de longue date de la politique de Ferrari, l’article suggère que Leclerc pourrait désormais devoir "se sauver" en quittant Maranello.

Terruzzi, qui couvre la Scuderia depuis des décennies et est considéré comme un baromètre de l’opinion publique italienne en matière de sport automobile, a écrit sans détour après Monza : "Le visage de Leclerc ressemble à ceux que nous avons vus trop souvent."

"Sa posture et son ton de voix révèlent un garçon résigné face à un présent morne, un avenir sans perspectives, usé par une longue histoire d’amour qui ne fonctionne pas. Il espère, il espère, mais il n’y croit pas vraiment."

Selon Terruzzi, la carrière du Monégasque risque d’être marquée par "une déception chronique malgré un talent en comparaison directe avec celui de Max Verstappen".

Il a comparé la situation difficile de Leclerc à un mariage raté : "Traiter Leclerc comme un ami qui, peut-être, aurait mieux fait de traverser un divorce douloureux."

La chronique s’est abstenue d’évoquer les destinations potentielles du pilote de 27 ans, rejoint cette année chez Ferrari par le septuple champion du monde Lewis Hamilton.

Ajoutant au débat, Mara Sangiorgio de Sky Italia, autre figure emblématique de la F1 italienne, a fait écho à des inquiétudes similaires après le Grand Prix d’Italie.

"Charles Leclerc y croit toujours," a déclaré la présentatrice de Sky Italia. "À maintes reprises, il se révèle être celui qui est le plus amoureux des Rouges, à la limite de la tendresse. Mais même sa confiance commence à vaciller."

Bien que Leclerc continue de faire preuve de justesse en public, certaines de ses déclarations après Monza laissaient entrevoir une certaine forme de fatigue devant la situation de la Scuderia.

"Je n’avais pas vraiment confiance en ma capacité à gagner un Grand Prix cette année avant d’arriver à Monza, et je n’en ai plus la confiance maintenant, donc je dirais que cette course n’a pas beaucoup changé mon état d’esprit."

Près de douze mois se sont écoulés depuis sa dernière victoire en Grand Prix.

"Les victoires de Verstappen, de Piastri et de Norris ne me laissent pas indifférent," ajoute Leclerc. "Mais ce qui m’importe, c’est de ramener Ferrari au sommet, c’est ma seule obsession."

Le Monégasque a également laissé entendre que sa priorité était déjà la prochaine refonte du règlement : "Je pense à 2026."

Des spéculations circulent également quant à son futur équipier à plus long terme. Des rumeurs ont associé Max Verstappen à Ferrari pour 2027, apparemment pour succéder à Lewis Hamilton, ou peut-être pour remplacer Leclerc.

Ralf Schumacher, consultant pour Sky Deutschland, a déclaré : "J’ai le sentiment que cela pourrait être un excellent choix, comment penser autrement ?"

Dans le même temps, Jean Alesi, ancien pilote Ferrari, a critiqué Hamilton pour ne pas avoir offert à Leclerc une aspiration lors des qualifications à Monza.

"Je n’ai pas apprécié l’attitude d’Hamilton. Il aurait vraiment pu, et peut-être même dû, aider Leclerc lors des qualifications samedi. Tout le monde s’attendait à un tel comportement de la part de Lewis, sans même qu’on lui ait demandé, compte tenu de ses propos, du déroulement de la saison et de sa première rencontre avec les supporters italiens."