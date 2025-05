Aston Martin F1 révèle les ’deux choses’ qu’apporte Newey

Adrian Newey est arrivé cet hiver chez Aston Martin F1 en qualité de directeur technique, et il est présent ce week-end à Monaco pour la première fois sous ses nouvelles couleurs sur un Grand Prix. Andy Cowell, directeur de l’équipe, a révélé les deux atouts majeurs de son nouvel ingénieur en chef.

"Je pense qu’il apporte deux choses" a déclaré Cowell. "Premièrement, il apporte l’expérience de la conception d’une voiture complète. Il n’y a pas beaucoup de gens dans l’industrie qui ont passé autant de temps que lui à concevoir l’architecture de voitures entières avec de nouvelles réglementations, donc il a cette expérience."

"Il est aussi exceptionnellement compétitif et obsessionnel. Il est déterminé, il amène les choses qu’il pousse à un point tel que ’non, c’est le plus rapide, n’ayons pas une grande tolérance à ce sujet, visons juste la solution la plus rapide’. Ce sont donc ces deux choses-là."

Interrogé sur la manière dont l’équipe parvient à tirer le maximum des connaissances et de l’expérience de Newey, Cowell est très clair : "Écouter et agir. Je pense que pour tout dans la vie, il s’agit d’écouter des personnes sages et expérimentées et les petites bribes d’idées, comment les saisir, comprendre les profondeurs qui les entourent."

"Et ensuite, faire en sorte que 300 ingénieurs les comprennent et les suivent. Ce qui me tient vraiment à cœur, c’est de m’assurer que nous apprenons tous d’Adrian, que nous ne nous contentons pas de suivre les instructions."

Le nombre de courses auxquelles assistera Newey cette saison n’est pas encore défini, comme l’explique Cowell : "La course à domicile est une course naturelle. Je pense que nous allons le faire course après course."

"Nous verrons ce que nous pensons dimanche soir et lundi matin, lorsque nous aurons eu le temps de réfléchir. Cela dépendra vraiment du parcours jusqu’en 2025 et 2026, et nous pourrons nous adapter."