Après l’Indy 500, McLaren veut offrir un test en F1 à Kyle Larson

Cette semaine, le nom de Kyle Larson est arrivé dans la liste des possibles candidats à un baquet chez Cadillac F1 l’année prochaine. Alors qu’il dispute ce dimanche le doublé Indy 500 - Coca 600, soit 1700 kilomètres de course en IndyCar et en NASCAR, l’Américain serait ravi de profiter d’une opportunité en Formule 1.

"On ne m’a jamais demandé de piloter en F1" a admis Larson dans le Pat McAfee Show, admettant toutefois que son environnement de pilote de stock car est loin de celui de la catégorie reine de monoplace. "Je pense que c’est difficile pour moi qui suis habitué aux pistes en terre et aux circuits ovales."

L’an dernier, Larson avait déclaré que par son expérience sur les circuits en terre et des courses sur tracés routiers, il était plus polyvalent que les pilotes de F1. Interrogé sur ce qu’il pense de la Formule 1, il se montre positif.

"Je suis allé à Abu Dhabi en 2021, c’était génial. L’événement était génial. Je veux dire, c’était incroyable. Mais oui, la course - la course n’est pas ce à quoi nous sommes habitués en Amérique."

"C’est fou comme c’est grand parce que ce n’est pas super excitant, mais je pense que c’est l’aspect extérieur - les célébrités qui sont là, l’ingénierie, l’argent, tout ce qu’il y a autour de ça, vous savez ? Les grandes marques sur les voitures et tout ça."

"Mais vous savez, j’ai l’impression qu’avec la NASCAR et l’IndyCar, ici en Amérique, on ne peut pas trouver de courses plus excitantes que celles que nous avons ici. J’ai la chance de pouvoir courir dans les deux disciplines, mais je ne refuserais jamais l’opportunité d’y aller et d’essayer."

Ces rumeurs prennent évidemment de l’ampleur, notamment aux Etats-Unis, mais personne ne s’est posé pour l’instant la question de la Superlicence que devrait valider Larson avant d’arriver à ce niveau. Ne venant pas de la monoplace, ce serait pourtant un sérieux problème pour lui.

C’est McLaren qui engage Larson pour ses tentatives à l’Indy 500, et Zak Brown, PDG de l’équipe, a révélé dans The Happy Hour Podcast que le sujet de la F1 était sur la table, déjà pour lui faire effectuer un test dans une monoplace.

"Nous en avons discuté. Kyle, comme vous pouvez l’imaginer, veut absolument le faire entre notre calendrier, qui va de février à décembre, et le calendrier de la NASCAR, qui va de février à novembre" a déclaré Brown.

"Trouver cette fenêtre - nous l’avons fait avec Jimmie Johnson et Fernando [Alonso] à Bahreïn avec Hendrick Motorsports [en 2018]. C’était très amusant. J’adorerais voir Kyle dans une voiture de F1 ; c’est quelque chose dont nous avons discuté et qui, je pense, se produira plus tard."