Coulthard s’attend à voir les pilotes McLaren F1 devenir ’égoïstes’

David Coulthard pense que McLaren F1 aura du mal à empêcher Lando Norris et Oscar Piastri de s’accrocher. Même s’il juge que le directeur Andrea Stella et le PDG Zak Brown font de leur mieux pour éviter un clash, il rappelle que les pilotes veulent à tout prix battre leur équipier en premier lieu.

"Je ne doute pas que Zak et Andrea, ainsi que toutes les personnes intelligentes qui ne sont pas dans le cockpit, voudront faire tout ce que l’on ferait si on occupait un poste de direction, mais en fin de compte, les pilotes de course sont des pilotes de course, et c’est une industrie égoïste où le succès de votre coéquipier est votre échec" a déclaré Coulthard.

"Ce n’est pas une question d’amis, comme l’a dit Jerry Maguire, c’est une question d’affaires. Oscar a donc tiré les leçons de l’année dernière, où il était en moyenne un peu plus lent que Lando en qualifications, il est revenu et s’est amélioré."

"Il a un Mark Webber très expérimenté de son côté, qui peut le guider et accélérer certains de ses apprentissages, et s’il s’agissait d’un championnat du monde de huit ou de sept courses, il l’aurait gagné. La saison est longue, bien sûr, et il se passera beaucoup de choses d’ici à la fin de l’année, mais il s’est mis dans une excellente position."

"Qui sait qui sortira vainqueur à la fin de Monaco, mais cette course ne va pas décider du championnat du monde. Elle peut certainement vous faire perdre un grand nombre de points si vous dépassez la limite, c’est donc une longue saison, mais je pense que c’est une course que les pilotes veulent gagner à cause de l’histoire et de toutes ces bonnes choses."

L’Ecossais salue le travail effectué par Brown pour faire renaître McLaren et, aujourd’hui, battre Red Bull : "J’ai vu que Zak était là et il est, comme d’habitude, complètement survolté. Il est satisfait. Ils ont fait du bon travail."

"Il a mis ces gens en place. Il a régénéré cette équipe. Ils ont obtenu un résultat presque parfait à 100 %. Ils sont donc très heureux. Ils retrouvent la réputation qu’ils avaient il y a longtemps d’être presque imbattables à tous les égards. Tout ce que Red Bull peut faire, c’est regarder avec envie."

"Max peut le faire en qualifications, il peut tirer 100 % de la voiture et cela suffit avec une marge de six millièmes ou quelque chose de ridicule comme ça. Il peut obtenir la pole position ou la première ligne de la grille de départ, comme il l’a fait, mais en course, c’est sans relâche - il s’agit de l’usure des pneus, il s’agit de garder l’adhérence dans les pneus."

"Si vous avez un avantage sur la voiture, vous pouvez préserver les pneus, mais il n’a pas pu le faire avant Imola. Nous verrons ce qui se passera ensuite, mais ils savent qu’ils ont un énorme travail à faire pour reprendre l’avantage sur McLaren."