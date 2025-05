Stella salue ’le mérite’ de Norris pour sa pole en Q3 à Monaco

Andrea Stella pense que la pole position de Lando Norris à Monaco n’est qu’un début marquant son retour en forme, après six courses sans réussir à se qualifier premier. Le directeur de McLaren F1 s’attend à voir encore plus de fruits du travail du pilote britannique prochainement.

"Il est certain que cette semaine, Lando a très, très bien piloté, très vite, très régulièrement, et surtout il a gardé cette vitesse, cette régularité tout au long de la Q3, alors que dans certaines des courses précédentes, nous avions tendance à perdre un peu le rythme" a déclaré Stella.

"Le mérite revient donc entièrement à Lando, et il n’y avait pas de terrain d’essai plus pertinent que le Monte-Carlo pour voir, vérifier votre vitesse et votre régularité, et même la capacité de répéter votre pilotage pour pouvoir enchaîner les tours. C’est pourquoi je tire mon chapeau et je salue Lando."

"Comme nous le faisons toujours avec Oscar, et pas seulement avec Lando, nous avons essayé en tant qu’équipe, en tant que groupe, avec le pilote, d’utiliser les informations que nous avons accumulées au cours des derniers événements, lorsque nous ne sommes pas en mesure de trouver au dernier dixième de seconde ce qui se passe exactement.

"Je pense que les ingénieurs ont fait du très bon travail en identifiant ces opportunités, car j’ai déjà dit à plusieurs reprises que nous devions travailler d’un point de vue technique afin d’améliorer les sensations transmises par la voiture au pilote."

"Mais pour le moment, c’est ce que nous avons. Nous devions donc nous adapter, et je pense que les ingénieurs ont fait un très bon travail en identifiant ce sur quoi nous devions nous adapter, et Lando a fait un travail phénoménal en le faisant."

"Ensuite, je pense qu’ils ont très bien travaillé ensemble, même en termes de communication, entre les séances, pendant la séance, lorsque Lando était en piste, afin de garder le pilote sur ces opportunités de capitaliser sur sa vitesse naturelle."

L’Italien est convaincu que le travail abattu par ses pilotes, y compris Oscar Piastri, fait avancer McLaren. Et selon lui, les deux pilotes se prouvent mutuellement que des progrès sont encore possibles.

"Je pense que c’est une étape importante dans le processus qui, comme je l’ai dit, n’est pas seulement un processus pour Lando, mais aussi un processus pour Oscar, parce que dans ce genre d’entreprise, vous devez toujours regarder vers l’avant et chercher à savoir comment vous pouvez vous améliorer."

"Nous avions quelques informations que nous pouvions traiter et extraire, mais en particulier des adaptations et des points d’attention que nous devions prendre en compte, notamment lors de la séance de qualification, qui a très bien fonctionné ici. Je pense que cela rassurera Lando, mais aussi son groupe d’ingénieurs et tous ceux qui le soutiennent."

"De même, Oscar est convaincu que le travail effectué fonctionne bien et permet à Lando d’exploiter sa vitesse et son talent. Mais j’ai le sentiment qu’il y a encore beaucoup à extraire. Je prends donc ce pas en avant de manière très positive, mais je suis enthousiaste et j’attends avec impatience les étapes suivantes que nous pourrons franchir à l’avenir."

"Je suis sûr qu’Oscar aura dit lors de sa séance, je ne l’ai pas entendu donc je me trompe peut-être, mais il aura dit qu’il y a quelques trucs pendant les qualifications qui n’ont pas fonctionné comme il le voulait, et qu’il n’était pas toujours dans le rythme, donc c’est délicat, c’est très difficile, c’est une Formule 1 très, très rapide et très stimulante pour les pilotes."