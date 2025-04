Villeneuve espère au moins une belle bataille entre Piastri et Norris

C’est une très belle bataille qui se dessine pour le titre pilotes en Formule 1 entre les deux pilotes McLaren, même si Max Verstappen a réussi à arracher une pole au nez à la barbe de Lando Norris et Oscar Piastri aujourd’hui.

C’est l’avis du champion du monde 1997, Jacques Villeneuve, qui rappelle que les contrats respectifs des deux pilotes empêchent l’équipe de Woking de trop rapidement prioriser l’un par rapport à l’autre.

Et comme McLaren F1 a une chance de conserver un petit avantage sur ses poursuivantes cette saison, il sera bon d’assister à une vraie lutte pour le titre pilotes, au moins entre deux pilotes, selon le Québécois.

"Ils ne peuvent pas donner la priorité à Lando sur Oscar à cause du contrat. Il a un contrat qui le protège. Et c’est une bonne chose pour le suspense cette année."

"Tant que les deux pilotes peuvent remporter le championnat, il n’y aura pas de consignes d’équipe, sauf en cas d’événement majeur pour le titre des constructeurs ou si l’un d’eux rencontre un problème lors d’une course comme l’an dernier."

Villeneuve estime qu’il était crucial pour Norris de terminer deuxième derrière Piastri lors de la dernière course en Chine afin de conserver la tête du classement des pilotes.

"Tout ce qui compte pour McLaren, c’est qu’ils disposent actuellement d’une voiture facile à piloter pour les deux, ce qui leur permet de contrôler le championnat."

"Lando a toujours des problèmes avec l’avant, il use toujours un peu trop ses pneus avant, et la Chine est un circuit qui favorise le sous-virage, qui épuise davantage les pneus avant. Il était certain qu’il aurait un peu plus de difficultés sur ce circuit. Étant donné que la deuxième ou la première place fait une grande différence au classement, il était important pour Lando de marquer le plus de points possible et de continuer à attaquer, car il sait qu’Oscar, à long terme, représentera une menace pour ses chances de championnat et que la bataille pourrait bien se jouer entre lui et son coéquipier."

"C’est toujours le plus difficile quand on se bat contre son coéquipier."

Après la victoire de Norris chez Piastri à Melbourne, où ce dernier a fait un tête-à-queue dans l’herbe en fin de course, l’empêchant de terminer deuxième, Piastri a rebondi en Chine en terminant deuxième du sprint et en franchissant le drapeau à damier en tête du Grand Prix.

Norris, quant à lui, s’est de nouveau reproché d’avoir commis trop d’erreurs, notamment lors des qualifications pour la course qui l’a mis en difficulté.

"Oscar était meilleur sous pression que Lando en Chine," estime Villeneuve.

"Lando a été plus rapide tout le week-end. Mais à chaque fois que cela comptait, il commettait cela avec des erreurs en qualifications et, de ce fait, il ne pouvait pas faire une bonne course."

"Oscar était plutôt calme. Il a maximisé son week-end. Il a réalisé de bonnes qualifications, un bon départ et, comme on l’a vu, il a fait du bon travail en tête. Lando était rapide, mais il était derrière et a surchauffé ses freins."

"Parfois, il n’est pas nécessaire d’être le plus rapide, il suffit de faire un meilleur week-end, de ne pas commettre d’erreurs et d’être plus performant sous pression."