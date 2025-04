Une offre qu’il ne peut pas refuser : Verstappen doit aller chez Aston Martin F1

Aston Martin F1 a fait au cours de l’hiver une offre à Max Verstappen pour piloter au sein de son équipe à partir de 2026.

Même si, publiquement, cela n’a jamais été confirmé officiellement, le Dr Marko a confirmé que des approches avaient été faites, certainement poussées par Adrian Newey.

Le management de Verstappen, constitué de Jos, son père, et de Raymond Vermeulen, n’a pas démenti non plus mais est resté silencieux lorsqu’on lui a demandé de commenter une offre qui pourrait aller jusqu’à un milliard d’euros sur 5 ans, en salaires, bonus et parts dans l’équipe.

Verstappen est sous contrat avec Red Bull jusqu’à la fin de la saison 2028, mais un départ anticipé a été évoqué à plusieurs reprises ces 12 derniers mois, notamment en raison de ses clauses de sortie. Des clauses qui pourraient s’activer dès cette année vers la pause estivale si le Néerlandais n’arrive pas dans une position propice à défendre son titre mondial.

Juan Pablo Montoya, ancien pilote de F1, pense que Verstappen devait accepter "cette offre irrésistible" s’il peut quitter son équipe actuelle.

"Max a déjà reçu et recevra encore une offre irrésistible de la part d’Aston Martin. Mais peut-être plus pour 2027 que 2026."

"Il pourrait donner sa chance à Red Bull pendant un an et permettre à Adrian de commencer à comprendre sa nouvelle équipe. Car Adrian ne peut pas tout faire immédiatement. C’est un nouveau groupe et tout le monde doit commencer à travailler ensemble."

"Vont-ils faire mieux que l’année prochaine ? Certainement. Mais je ne pense pas qu’ils vont enchaîner les victoires."

"Mais si Red Bull rencontre des difficultés la première année, je ne serais pas surpris que Max ait déjà signé avec quelqu’un d’autre avant la troisième course."

"Si j’étais Max, j’irais chez Aston. Mercedes serait également intéressante, mais Aston serait le choix logique avec Adrian et Honda. Tout ce avec quoi il a gagné est là-bas."

Du côté du management de Verstappen, Vermeulen est déjà assez pessimiste pour cette saison 2025 concernant la faculté de Red Bull à redresser les performances de sa RB21 dans un délai assez court.

"La voiture est au maximum de son développement, donc Max devra faire la différence lui-même. Ce sera une saison passionnante."

"Il est prêt à une lutte acharnée. Max dira toujours qu’il préfère gagner des courses avec 10 ou 20 secondes d’avance, comme cela s’est souvent produit par le passé. Mais je pense qu’il appréciera énormément cette saison en tant que pilote, à se battre, même s’il ne le dit pas ouvertement."