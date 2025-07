Alonso : Je ne cours pas selon le guide édicté par la FIA

Fernando Alonso a rejeté l’idée que les règles des duels en F1 aient autant changé, affirmant qu’il court comme il l’a toujours fait.

Alonso, le pilote le plus expérimenté de l’histoire de la F1 avec 411 départs en Grand Prix, estime que les pilotes cherchent toujours à « exploiter » les règles à leurs propres fins. Ces règles sont d’ailleurs bien scrutées depuis la publication par la FIA de son guide sur les pénalités pour les incidents en piste.

Max Verstappen estime que ces règles rendent la course « contre nature ». Alonso affirme que rien n’a changé dans son approche en piste et insiste sur le fait que les pilotes doivent « suivre leur instinct » en course plutôt que de tenter de respecter les règles.

Alonso entame sa 22e saison de F1 et estime que l’une des raisons pour lesquelles les pilotes peuvent enfreindre les règles est le manque de connaissance du déroulement complet de la course.

"Je ne pense pas que cela ait beaucoup changé," dit Alonso à propos des règles.

"Personnellement, je pilote plus ou moins comme toujours, pas selon ce guide édicté par la FIA. Certes, c’est réglementé et parfois différent d’une saison à l’autre, mais il y a toujours des ajustements."

"On connaît plus ou moins le règlement en début de saison, et on essaie d’en tirer profit dès qu’on en a l’occasion, mais je ne pense pas que cela ait beaucoup changé ces deux dernières décennies."

"On finit par piloter naturellement, on suit son instinct pour dépasser. Quand on se défend ou qu’un incident survient, on a un règlement extérieur qui peut juger et prendre une décision, mais je ne sais pas comment font les autres pilotes."

"Comme je l’ai dit, quand je suis en défense, je défends comme je l’ai fait toute ma carrière, et quand j’attaque, je le fais de la même manière, sans penser à ce guide des pénalités qui dit ceci ou cela."

"J’essaie de dépasser sans accrochage, car ma voiture pourrait être endommagée et ne marquer aucun point. Quand je défends, je défends avec acharnement, mais en même temps, il ne faut pas perdre de temps, car les autres pourraient avoir une stratégie différente et à ce moment-là ce n’est pas votre course."

"Certaines choses se produisent simplement parce qu’on n’a pas une vision globale de la situation de course et qu’on se concentre uniquement sur une bataille spécifique. Parfois, il vaut mieux perdre une bataille que gagner la bataille."