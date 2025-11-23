4e à Vegas, Piastri est frustré par sa course et voit le titre s’éloigner

Oscar Piastri a terminé 4e du Grand Prix de Las Vegas aujourd’hui et a concédé encore 6 points au championnat à Lando Norris, son équipier chez McLaren F1.

Le pilote australien se retrouve désormais à 30 points du Britannique, avec 53 points restant à marquer.

Piastri constate surtout à l’arrivée que le rythme était encore délicat pour lui dans le peloton et que les choses ne tournent évidemment pas en sa faveur.

"Ce fut une course frustrante du début à la fin, à bien des égards," commente l’Australien à l’arrivée.

"Il n’y a pas grand-chose à dire sur le départ. J’ai l’impression d’être l’un des seuls à avoir freiné pour prendre le virage correctement au départ et je me suis fait bousculer par Lawson. Tant pis. C’est comme ça."

"J’ai mal commencé puis j’ai mis du temps à trouver le rythme et je suis resté coincé derrière Antonelli pendant longtemps, ce qui a beaucoup ralenti notre rythme. Le reste de la course a été mouvementé aussi, avec un peu trop d’erreurs, mais du début à la fin, j’ai eu l’impression qu’il y avait des moments difficiles."

"Il y a eu quelques petits blocages de roues. Ce n’est peut-être pas mon circuit préféré de l’année, mais il y a beaucoup de circuits que je n’aime pas particulièrement et qui ont été bons cette année."

Piastri salue tout de même le travail de McLaren sur le muret des stands pour l’aider à remonter.

"Je pense que l’équipe a fait un excellent travail stratégique pour me permettre de dépasser Carlos [Sainz] et Charles [Leclerc], et le rythme en air libre était vraiment bon."

"Mais une fois arrivé à la hauteur de Kimi [Antonelli], je n’ai pas réussi à le doubler, ce qui était un peu décevant. Heureusement qu’il avait sa pénalité pour que je sois 4e. Vraiment, il y a eu quelques moments difficiles dans cette course."

À propos du championnat, les choses ne se sont pas arrangées mais ce n’est pas encore perdu selon lui.

"Je vais simplement essayer de me mettre dans les meilleures conditions possibles. Il me faut évidemment beaucoup de choses qui tournent en ma faveur pour gagner, mais tout ce que je peux faire, c’est me positionner au mieux pour saisir ma chance si l’occasion se présente."

"C’est là-dessus que je vais concentrer mes efforts et essayer d’obtenir de bons résultats."

"Il me faut clairement plus de performance aussi de mon côté pour réduire l’écart maintenant."

"Je vais donc aborder les deux prochaines semaines en essayant d’être aussi bien préparé que possible et de réaliser les meilleurs week-ends de course. Ce serait bien d’obtenir de bons résultats pour terminer l’année."

"Le classement du championnat est ce qu’il est. On verra ce que je peux faire."

Pour empêcher son équipier d’être titré au Qatar, Piastri devra marquer au moins 5 points de plus que son équipier sur le week-end (sprint).