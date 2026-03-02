238 candidats pour 1 poste : les coulisses d’un recrutement hors norme chez Cadillac F1

Soutenue par le géant automobile américain General Motors, Cadillac s’apprête à vivre une grande première en sport automobile en entrant en Formule 1 cette semaine à Melbourne avec une équipe entièrement créée de zéro. Un pari industriel et humain d’une ampleur rare, comme l’a détaillé son directeur d’équipe, Graeme Lowdon, en révélant des chiffres pour le moins vertigineux sur le recrutement.

Contrairement à Audi, qui a choisi de racheter Sauber pour accélérer son implantation, Cadillac a fait le choix d’une feuille blanche. Avec des bases installées à Fishers, dans l’Indiana, et à Silverstone, la nouvelle structure a dû constituer l’intégralité de son effectif, poste par poste.

Résultat : une avalanche de candidatures. Pour un effectif actuel légèrement inférieur à 600 personnes, l’équipe a reçu pas moins de 143 265 candidatures, soit un ratio saisissant de 238 candidats pour un poste.

"Nous sommes actuellement juste en dessous de 600 personnes des deux côtés de l’Atlantique pour commencer la saison, et notre estimation était que si nous arrivions à Melbourne avec moins de 525 employés, alors il y aurait un manque," a expliqué Lowdon aux médias, en référence au premier Grand Prix de la saison.

"Entre la fin de l’année 2024 et le 31 décembre 2025, nous avions publié 595 offres d’emploi. Nous avons reçu 143 265 candidatures, qui ont toutes dû être traitées. Nous en avons présélectionné 9 051, interviewé environ 6 500 personnes, et finalement recruté un peu plus de 520. Et d’autres depuis janvier pour arriver à un peu moins de 600."

Un travail titanesque, d’autant plus complexe qu’il s’agit de bâtir une équipe technique complète, sans bénéficier de l’existant.

"C’est une tâche énorme, et avant même de concevoir une biellette de suspension arrière, un triangle supérieur ou quoi que ce soit d’autre, il est évidemment beaucoup plus simple d’aller l’acheter."

"Mais Cadillac assume pleinement cette stratégie à long terme. Nous avons une ambition audacieuse mais réfléchie. Ce travail doit être fait tôt ou tard en interne, alors autant le faire dès le départ. Nous construisons absolument tout, à l’exception du groupe motopropulseur, de la cassette de boîte de vitesses, des pneus et de l’ECU."

Cette croissance rapide des effectifs s’accompagne également de défis logistiques majeurs, notamment aux États-Unis.

"Une grande partie de l’augmentation des effectifs à venir se fera aux États-Unis. Nous continuons à développer le site d’Indianapolis, tout en opérant depuis Silverstone. C’est un véritable puzzle de déplacements de personnel, pendant que nous construisons ces installations, car elles sont pour l’instant très orientées vers l’opérationnel. Cela a représenté en soi un défi organisationnel massif."